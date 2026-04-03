Производителят на алуминиеви профили и компоненти за автомобилния сектор Etem Gestamp подписа 10-годишно споразумение за изкупуване на вятърна енергия с Rezolv Energy, съобщава IndustryInfo. Това е първи подобен договор у нас.

Базираната в София компания ще получава електроенергия от новостроящия се ветроенергиен парк Vifor на Rezolv в Източна Румъния, който е с капацитет от 461 мегавата.

При завършването си той ще е една от най-големите наземни вятърни централи в Европа - ще може да захрани над 270 000 домакинства годишно.

Etem Gestamp е съвместно предприятие на белгийската Viohalco Group и испанската Gestamp Group, като то работи в новата производствена зона Илиенци - изток. В двете дружества от групата работят общо близо 500 души. Приходите са за над 370 милиона лева през 2024 г.

През 2022 г. Etem Gestamp договори изкупуването на 100% от електроенергията, произвеждана от българска соларна централа, която още е в строеж.

"Компанията очаква до 2027 г. около 70% от енергийния й микс да идва от възобновяеми източници", посочват от Rezolv Energy.