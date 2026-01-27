Великобритания, Германия и още осем европейски държави подписаха Пакт за чиста енергия, ангажирайки се да развият съвместно 100 гигавата офшорна вятърна електроенергия чрез трансгранични проекти в Северно море, съобщават световните агенции.

Споразумението подчертава решимостта на региона да следва възобновяема енергия въпреки критиките от американския президент Доналд Тръмп.

Участващите страни включват Великобритания, Белгия, Дания, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия и Норвегия.

Отговор на Тръмп

Британският министър на енергетиката Ед Милибанд определи споразумението като стъпка към енергийна независимост. "Защитаваме националния си интерес, като се насочваме към чиста енергия, която може да освободи Обединеното кралство от влиянието на изкопаемите горива и да ни даде енергиен суверенитет и изобилие", заяви той.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе добави: "Като планираме разширяването, мрежите и индустрията заедно и ги прилагаме отвъд границите, създаваме чиста и достъпна енергия, укрепваме индустриалната си база и увеличаваме стратегическия суверенитет на Европа".

Срещата идва дни, след като Тръмп критикува възобновяемата енергия на Световния икономически форум в Давос, наричайки вятърните турбини "загуба на пари".

Американският лидер заяви, че Китай не използва вятърна енергия в страната си и единствено печели от продажбата на оборудване, което е абсолютно невярно - в действителност страната отговаря за почти 50% от глобалния инсталиран вятърен капацитет с над 520 GW, според Глобалния съвет по вятърна енергия.