През декември 2025 г. дефицитът по текущата сметка възлиза на над 1,4 млрд. евро, търговският дефицит е почти 1,3 млрд. евро, а преките чуждестранни инвестиции са нараснали с 383,2 млн. евро. Това показват предварителните данни на БНБ за платежния баланс.

При дефицита по текуща сметка говорим за рекорд - 1,4095 млрд. евро спрямо 607,7 млн. евро за същия месец на декември 2024 г. Толкова голямо отрицателно салдо не е имало поне от януари 1998 г. - началната дата на историческите данни, предоставяни от БНБ.

За периода януари - декември 2025 г. балансът по текущата сметка е отрицателен и в размер на 6,8743 млрд. евро (6% от БВП) при отрицателно салдо от 1,416 млрд. евро за 2024 г.

Търговското салдо през последния месец на 2025 г. остава отрицателно и е в размер на 1,29 млрд. евро, при дефицит за 723,3 млн. евро през същия месец на 2024 г., като износът на стоки нараства със 135,4 млн. евро до 3,4581 млрд. евро, а вносът се увеличава със 702,9 млн. евро до 4,749 млрд. евро - над 17% ръст.

За дванадесетте месеца на 2025 г. търговският дефицит нараства до 9,4797 млрд. евро, което е почти удвояване спрямо предходната година (5,0538 млрд. евро). през цялата 2024 г., като износът се свива с 1,3957 млрд. евро (спад с 3,2%) до 42,3476 млрд. евро, а вносът нараства с 3,0302 млрд. евро (повишение с 6,2%) до 51,8273 млрд. евро.

Според данните на БНБ, финансовата сметка през декември 2025 г. е положителна и в размер на 368,6 млн. евро, при излишък за 419,9 млн. евро година по-рано, като за дванадесетте месеца на изминалата година финансовата сметка е на дефицити от цели 6,0128 млрд. евро при отрицателен баланс от 639,4 млн. евро през цялата 2024 г.

Капиталовата сметка през декември е положителна и възлиза на 1,6068 млрд. евро при излишък от 336 млн. евро година по-рано, като през изминалата 2025 г. тя е на излишък от 2,8302 млрд. евро при положителен баланс от 1,8126 млрд. евро през януари - декември 2024 г.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната нарастват на годишна база както през декември, така и през целия 12-месечен период.