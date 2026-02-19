Германия обмисля поръчка на още произведени в САЩ изтребители F-35, съобщиха два източника пред Reuters. Този ход би задълбочил зависимостта на Берлин от американските военни технологии, тъй като съвместната програма за изтребители от следващо поколение с Франция (e "на път" да) се проваля.

Един източник съобщи, че Берлин води преговори, които биха могли да доведат до закупуването на повече от 35 допълнителни бойни самолета. Втори източник не уточни броя. И двата източника предупредиха, че резултатът все още е несигурен, уточнява Reuters.

През 2022 г. Германия закупи 35 от самолетите, чиито доставки се очаква да започнат по-късно тази година.

Потенциалното придобиване на още изтребители на Lockheed Martin на цена от над 80 милиона долара всеки, идва в момент, когато Германия и Франция са в патова ситуация по програмата си за бъдеща бойна въздушна система (FCAS).

Проектът на стойност 100 милиарда евро, стартиран през 2017 г., който да замени френските Rafales и Eurofighter от 2040 г., е спрян поради съперничества в индустрията.

Запознати очакват Германия и Франция да се откажат от разработването на съвместен изтребител, но да продължат сътрудничеството си по разработка на дронове и така наречения боен облак - цифров "гръбнак", свързващ пилотирани и безпилотни платформи в рамките на системата FCAS.

Закупуването на повече изтребители F-35 би дало на Германия време да намери решение за разработването на изтребител от шесто поколение и да намери партньор за такъв проект.

Германското Министерство на отбраната не е направило коментар пред Reuters към момента, а представител на Пентагона препрати въпросите към Германия.

А представител на компанията Lockheed Martin каза, че компанията е фокусирана върху производството на изтребителите F-35, вече поръчани от Германия.

Разширяването на флота от изтребители F-35 на Германия би отбелязало значителна стратегическа промяна към по-дълбока военна интеграция със Съединените щати и отдалечаване от европейската отбранителна автономност, която е приоритет за Франция.

Самолетът F-35 ще наследи изтребителите "Торнадо" в ролята им на превозвач на американски ядрени бомби, съхранявани в Германия, в случай на конфликт.

F-35 е единственият западен изтребител, сертифициран да носи най-модерните ядрени бомби B61.

Германският министър на отбраната Борис Писториус коментира миналата седмица, че съдбата на FCAS ще стане ясна до дни, допълва Reuters.