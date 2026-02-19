DB Cargo — товарното подразделение на германската държавна железопътна група Deutsche Bahn, което има и голям бизнес в България, планира да съкрати около 6000 работни места в Германия до 2030 г.

Това представлява близо половината от общата му работна сила от 14 000 души в страната и е централната мярка в мащабна програма за преструктуриране, целяща връщане към печалба, съобщават световните агенции.

Главният изпълнителен директор Бернхард Осбург потвърди плана пред медиите в четвъртък, заявявайки, че разходите на компанията са прекалено високи и не отразяват свиването на бизнеса от ключови индустриални клиенти.

"Това е разликата между нас и конкуренцията", каза Осбург, отбелязвайки, че търсенето от страна на автомобилния, стоманодобивния и химическия сектор е спаднало значително, без да са последвали адекватни съкращения на разходите.

Засегнатите служители ще бъдат насочвани към свободни позиции в други звена на Deutsche Bahn, която в цялост наема около 220 000 души.

Съкращенията ще засегнат почти всички отдели — оперативна дейност, диспечерски служби, планиране, администрация, продажби и информационни технологии. От общо 6000 позиции около 4000 са в основните операции, а допълнителни 2000 са в сегмента на превозите на единични вагони, който ще бъде реорганизиран, но запазен.

Осбург призна, че дори след преструктурирането този сегмент вероятно ще остане губещ и ще продължи да разчита на държавна подкрепа — включително в стоманодобивния сектор.

Зад спешността на мерките стои натискът от Европейската комисия: съгласно процедура за държавна помощ, DB Cargo е длъжна да докаже дългосрочната си жизнеспособност без продължаващо публично финансиране до края на 2026 г., в противен случай рискува закриване.

Осбург определи това като "сериозно предизвикателство", но заяви, че компанията се стреми да отчете нетна печалба в двуцифрени милиони евро за 2026 г. За сравнение — само за първото полугодие на 2025 г. оперативната загуба е 96 милиона евро, макар второто полугодие да е приключило с оперативна печалба.

Новата средносрочна стратегия с хоризонт до 2030 г. включва и преориентиране към нови пазари. DB Cargo проучва възможности в автомобилния сектор в Югоизточна Европа, както и в търговията със стомана с Китай, с акцент върху големи пристанищни центрове като Ротердам. Целта е разходите да бъдат намалени с около 1 милиард евро до края на десетилетието.

DB Cargo е пазарен лидер в Германия, но конкуренцията не стои на място — частните оператори вече държат съвкупен пазарен дял от около 60%. Всеки ден по германските железници се превозват около един милион метрични тона товари.

У нас DB Cargo е сериозен товарен жп оператор с близо 200 служители. На този етап няма информация процесите в Германия да засягат бизнеса в България.

Германският синдикат на железничарите EVG вече сигнализира за остро противопоставяне. "Ще се борим за всяко работно място", заяви заместник-председателят на организацията Козима Ингеншай, предупреждавайки, че предстоят тежки преговори.