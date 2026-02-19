Страните от БРИКС навлязохс в нов етап от усилията си да намалят зависимостта от щатския долар чрез въвеждането на трансгранична платежна система, базирана на бразилската технология Pix. Новата платформа Decentralized Cross-Border Messaging System (DCMS) използва блокчейн инфраструктура и свързва националните платежни мрежи на страните членки, позволявайки разплащания в местни валути и бъдеща интеграция с цифровите валути на централните банки.

Системата може да обработва до 20 000 съобщения в секунда, като елиминира нуждата от кореспондентски банки и намалява разходите за международни транзакции. Тя е проектирана да работи дори при ограничена свързаност, а част от кода ѝ ще бъде отворен, за да улесни присъединяването на нови държави.

Това е ключов елемент от стратегията на БРИКС да изгради алтернативна финансова инфраструктура, независима от западните системи като SWIFT.

Инициативата идва в момент на рекордно негативни настроения към долара сред институционалните инвеститори. Според проучване на Bank of America позиционирането срещу долара е най-песимистичното от 2012 г. насам. Паралелно с това страните от БРИКС вече са преместили значителна част от взаимната си търговия към местни валути - Русия и Китай например извършват около 90% от двустранните си разплащания в рубли и юани.

Бразилската технология Pix е в основата на новата система. В Бразилия тя революционизира ежедневните плащания чрез мигновени, евтини трансфери, достъпни 24/7. Успехът ѝ я превърна в модел за международна адаптация.

Разширяването на БРИКС след 2024 г. с присъединяването на Египет, Етиопия, Иран, ОАЕ, Саудитска Арабия и Индонезия увеличи икономическата тежест на блока, който вече представлява над 40% от световното население. Платформата BRICS Pay, която ще използва DCMS, позволява директни разплащания между реал, юан, рупия, рубла и други валути, като намалява валутния риск и зависимостта от доларовата ликвидност.

Въпреки напредъка, проектът има значителни слабости. Липсата на централизирано управление затруднява изграждането на доверие, а различните национални интереси и особено напрежението между Индия и Китай могат да забавят интеграцията.

Много от валутите в блока не са свободно конвертируеми, а пазарите им са плитки в сравнение с доларовия. Съществува и риск от прекомерна доминация на Китай, чиято система CIPS вече е свързана с над 120 държави.

Външният натиск също е фактор. Президентът Тръмп заплаши със 100% мита държавите, които активно заобикалят долара. Бразилският президент Лула да Силва отговори, че страната "може да оцелее без САЩ", тъй като американската търговия представлява едва 1,7% от бразилския БВП.

Китай, Индия, Саудитска Арабия и Египет обаче със сигурност не мислят така.