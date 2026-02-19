Американският фондов пазар, дълго смятан за двигател на световната икономика, навлиза в 2026 г. с най-слабия си старт спрямо глобалните пазари от 1995 г. насам, пише Yahoo Finance.
Докато индексът S&P 500 отчита спад от около 1% от началото на годината, останалата част от света бележи ръст - глобалният индекс ACWX се покачва с 8%. Тенденцията е още по-ясна в рамките на последните 12 месеца: американските акции са донесли 10% доходност, докато международните пазари са нараснали с 30%.
Европа не е просто по-висока доходност - тя е различен капиталов режим
Доходността не е просто доход, тя е отражение на дисциплина
Засилената геополитическа несигурност, произтичаща от вътрешни фактори в САЩ, включително търговската политика на администрацията на Тръмп и нестандартни външнополитически изказвания, кара инвеститорите да търсят по-стабилни възможности извън страната.
Според анализатори през 2025 г. рязката промяна в оценката на щатския долар и свиването на премията за риск на американските акции спрямо международните са били "брутални" за глобалните портфейли.
Парадоксално, въпреки изоставането в представянето, американските акции продължават да поскъпват като оценка. През последното десетилетие, движени от експлозията на Big Tech, съотношението цена/печалба в САЩ е достигнало средно с 40% по-високи нива от тези на останалите пазари.
Пазарът е и силно концентриран: десетте най-големи компании - "Великолепната седморка" плюс Broadcom, Eli Lilly и Visa, вече формират около 40% от S&P 500, двойно повече спрямо преди десет години. Това прави американските акции особено уязвими при евентуално охлаждане на ентусиазма около изкуствения интелект.
Ето кои активи печелят пари в дългосрочен план...
Дългосрочната доходност не означава нито плавен, нито предвидим път
Исторически инвеститорите са били готови да плащат премия за американския пазар, очаквайки по-висок растеж на печалбите. Но стабилизирането на глобалния растеж и възстановяването на развиващите се пазари поставят под въпрос тази логика. Анализатори отбелязват, че макар оценките да не са точен инструмент за тайминг, когато трендът се обърне, движенията са по-силни, ако са подкрепени от фундаментите.
Промяната вече се вижда и в M&A активността. След повече от десетилетие, в което капиталът за сливания и придобивания течеше към САЩ, през 2025 г. се наблюдава обрат - американските компании влагат повече средства в придобивания в чужбина, отколкото чуждестранни инвеститори насочват към САЩ. Макар чуждестранната собственост върху американски активи да не намалява осезаемо, делът на глобалните инвеститори в US акции е в застой за първи път от близо 20 години.
Според пазарни стратези американският пазар изглежда "скъп, концентриран и с ниска доходност" спрямо международните алтернативи, докато чуждите пазари влизат в цикъла с ниски очаквания и ги надминават.