Американският фондов пазар, дълго смятан за двигател на световната икономика, навлиза в 2026 г. с най-слабия си старт спрямо глобалните пазари от 1995 г. насам, пише Yahoo Finance.

Докато индексът S&P 500 отчита спад от около 1% от началото на годината, останалата част от света бележи ръст - глобалният индекс ACWX се покачва с 8%. Тенденцията е още по-ясна в рамките на последните 12 месеца: американските акции са донесли 10% доходност, докато международните пазари са нараснали с 30%.

Засилената геополитическа несигурност, произтичаща от вътрешни фактори в САЩ, включително търговската политика на администрацията на Тръмп и нестандартни външнополитически изказвания, кара инвеститорите да търсят по-стабилни възможности извън страната.

Според анализатори през 2025 г. рязката промяна в оценката на щатския долар и свиването на премията за риск на американските акции спрямо международните са били "брутални" за глобалните портфейли.

Парадоксално, въпреки изоставането в представянето, американските акции продължават да поскъпват като оценка. През последното десетилетие, движени от експлозията на Big Tech, съотношението цена/печалба в САЩ е достигнало средно с 40% по-високи нива от тези на останалите пазари.

Пазарът е и силно концентриран: десетте най-големи компании - "Великолепната седморка" плюс Broadcom, Eli Lilly и Visa, вече формират около 40% от S&P 500, двойно повече спрямо преди десет години. Това прави американските акции особено уязвими при евентуално охлаждане на ентусиазма около изкуствения интелект.

Исторически инвеститорите са били готови да плащат премия за американския пазар, очаквайки по-висок растеж на печалбите. Но стабилизирането на глобалния растеж и възстановяването на развиващите се пазари поставят под въпрос тази логика. Анализатори отбелязват, че макар оценките да не са точен инструмент за тайминг, когато трендът се обърне, движенията са по-силни, ако са подкрепени от фундаментите.

Промяната вече се вижда и в M&A активността. След повече от десетилетие, в което капиталът за сливания и придобивания течеше към САЩ, през 2025 г. се наблюдава обрат - американските компании влагат повече средства в придобивания в чужбина, отколкото чуждестранни инвеститори насочват към САЩ. Макар чуждестранната собственост върху американски активи да не намалява осезаемо, делът на глобалните инвеститори в US акции е в застой за първи път от близо 20 години.

Според пазарни стратези американският пазар изглежда "скъп, концентриран и с ниска доходност" спрямо международните алтернативи, докато чуждите пазари влизат в цикъла с ниски очаквания и ги надминават.