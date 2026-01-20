Резервната банка на Индия (Централната банка) предложи страните членки на БРИКС да свържат своите официални цифрови валути, за да улеснят трансграничната търговия и плащанията при туристически пътувания, съобщи Reuters, позовавайки се на свои източници.

Агенцията отбелязва, че това би могло да намали зависимостта от долара, на фона на нарасналото геополитическо напрежение.

Резервната банка на Индия при това препоръча на правителството на страната да включи предложението за свързване на цифровите валути на централните банки на държавите от БРИКС в дневния ред на срещата "на върха" на икономическата организация, която през 2026 година ще се проведе под председателството на Индия.

Създаването на системата BRICS Pay беше обсъждано преди това на срещата "на върха" на БРИКС, която се проведе в Рио де Жанейро през юли 2025 г.В заключителната декларация, участниците в срещата призоваха да продължи работата по разработването на трансгранични плащания и платежни системи на държавите от организацията, чийто основателки са Бразилия, Русия, Индия, Китай и ЮАР.

Източникът отбелязва, че работата по това предложение може да бъде забавена от нежеланието на членки на групата да използват технологичните платформи на други страни. За постигането на конкретен напредък ще е необходим консенсус по отношение на технологиите и регулирането. Една от идеите, които се разглеждат за управление на потенциални търговски дисбаланси, е използването на двустранни споразумения за валутни суапи между централните банки, казват източници на Reuters.

Предлаганата трансгранична цифрова платежна система BRICS Pay, разработвана от страните-членки на БРИКС, цели укрепване на финансовия суверенитет и намаляване на зависимостта от долара. Тази инициативата е насочена за създаване на алтернативна глобална платежна инфраструктура, която да функционира независимо от контролираните от Запада финансови механизми, като SWIFT и доларовите клирингови системи.

Вместо да създава единна обща валута, BRICS Pay се оформя като дигитален "обединяващ елемент", чрез който да се извършват директни разплащания в национални валути и/или бъдещите цифрови валути на централните банки на страните от БРИКС.

Системата цели да намали уязвимостта на финансовите системи на страните от групата към външни шокове, "замразяване" на финансови активи и политически натиск.

Предвижда се, че за разлика от съществуващите подобни системи с концентрирана власт на управление, BRICS Pay ще функционира по модела на съвместен надзор и общо вземане на решения, за да се осигури неутралност спрямо различните страни членки.