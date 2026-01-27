БНБ очаква около половината от монетите с номинал от 1 стотинка никога да не бъдат изтеглени от обращение. Това заяви по време на Софийския икономически форум Илия Лингорски от Управителния съвет на Българската народна банка.

Традиционно най-малките по номинал монети имат и най-малка активност, като често се губят или остават прибрани след като бъдат получени. В българския случай вероятно за мнозина стотинката ще запази и сантиментална стойност.

Знае се, че има над 900 милиона монети с този номинал, което означава, че над 800 тона български пари никога няма да се превърнат в евро.

Лингорски посочи, че по последни данни на БНБ две трети (67%) от левовете вече са изтеглени от обращение, като очакванията са, че в крайна сметка над 90% от българските пари ще бъдат изтеглени и превърнати в евро.

Стойността на евробанкнотите и евромонетите в обращение вече надхвърля стойността на левовете в обращение, отбеляза Лингорски, тъй като в обращение понастоящем са малко над 10 млрд. лева и 5,3 млрд. евро.