Meta обяви планове за тестване на нови абонаментни услуги през следващите месеци, които ще отключат допълнителни функции в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Технологичният гигант обеща, че новите платени услуги ще предоставят повече продуктивност, креативност и разширени възможности на изкуствения интелект, като същевременно основните функции ще останат безплатни.

Това е различен проект от въведената заради европейските правила възможност потребителите в ЕС да използват продуктите на Meta без събиране на данни при плащане на месечна такса.

Компанията не залага на единна стратегия, а ще тества различни абонаментни модели и пакети. Всяко приложение ще предлага уникален набор от ексклузивни функции, като потребителите ще получат повече контрол върху начина, по който споделят и се свързват помежду си.

Значителна част от новата стратегия включва интегрирането на AI агент платформата Manus, която Meta придоби през декември 2024-та за рекордните 2 милиарда долара. Компанията планира да вгради Manus в своите продукти, като продължи да продава самостоятелни абонаменти на бизнеса. Вече са забелязани тестове за добавяне на бърз достъп до Manus AI в Instagram.

Meta планира и премиум достъп до Vibes - AI-базираното кратко видео изживяване, пуснато миналата година. Макар досега услугата да е била безплатна, скоро ще се предлага freemium модел с опция за допълнителни видео генерации срещу заплащане.

Що се отнася до конкретните функции в Instagram, потребителите ще могат да създават неограничен брой списъци с аудитории, да виждат кой не ги следва обратно и да разглеждат Stories анонимно. Новите абонаменти ще бъдат отделни от съществуващия Meta Verified, който е насочен към създатели на съдържание и бизнеси.

Въпросът обаче остава: има ли пазар за още един абонамент? Потребителите вече страдат от "абонаментна умора" с многобройните месечни разходи за различни услуги. Snapchat+ доказа, че моделът може да работи - платформата вече има близо 16 милиона абонати към третото тримесечие на 2025-та и генерира над 750 милиона долара годишно. За сравнение, X Premium има едва около 1,5 милиона потребители.

Успехът зависи от това дали Meta може да предложи достатъчно убедителна стойност, която да накара хората да платят за още една услуга. Компанията заяви, че ще събира обратна връзка от своята общност, докато постепенно разгръща новите абонаменти в месеците напред.