Среброто премина психологическата граница от 100 долара за тройунция и в момента се търгува около 109 долара. Това изглежда почти сюрреалистично за всеки, който си спомня времената, когато цена от 20-25 долара се смяташе за "висока".

Само за последната година металът е поскъпнал с около 250%, а за последните две години - ръстът е още по-значителен. Подобна динамика е рядкост извън периоди на криза или висока инфлация.

За сравнение, златото е поскъпнало с около 150% - от 2 050 до 5 090 долара за унция. Но при златото такива движения вече се възприемат като "новата нормалност" на фона на растящ държавен дълг, геополитическо напрежение и отрицателни реални лихви.

Индексите обаче също са на исторически върхове - S&P 500 при 6 900 пункта, Nasdaq близо до рекорда си, а Dow Jones стабилно над 49 000. Това поставя парадокс: среброто не расте в среда на паника, а в синхрон с рисковите активи - изключение, а не правило.

Скъпо ли е среброто? Зависи от мерната единица

Номиналната цена сама по себе си не казва много. По-смислен въпрос е как се движи стойността му спрямо реални активи - злато, енергия, труд, имоти, технологии и други.

Злато : При цени от 5 090 долара за злато и 109 долара за сребро, злато-сребърното съотношение е около 46,7. Историческата му норма е 60-65, а в спокойни периоди дори над 70. Тоест среброто остава по-евтино спрямо златото, въпреки ръста.

: При цени от 5 090 долара за злато и 109 долара за сребро, злато-сребърното съотношение е около 46,7. Историческата му норма е 60-65, а в спокойни периоди дори над 70. Тоест среброто остава по-евтино спрямо златото, въпреки ръста. Енергия : С при цена на суров петрол около 61 долара за барел, една унция сребро купува 1,78 барела. Исторически това съотношение е било под 1, често дори под 0,5. Така погледнато - среброто е силно спрямо енергията, но не безпрецедентно.

: С при цена на суров петрол около 61 долара за барел, една унция сребро купува 1,78 барела. Исторически това съотношение е било под 1, често дори под 0,5. Така погледнато - среброто е силно спрямо енергията, но не безпрецедентно. Мед : Срещу 109 долара за унция, среброто "купува" 18 паунда мед при цена от 5,97 долара за паунд. В началото на 2000-те съотношението е било над 25. Това подсказва, че среброто не е екстремно скъпо спрямо индустриалните метали, а просто се връща към горните граници на диапазона.

: Срещу 109 долара за унция, среброто "купува" 18 паунда мед при цена от 5,97 долара за паунд. В началото на 2000-те съотношението е било над 25. Това подсказва, че среброто не е екстремно скъпо спрямо индустриалните метали, а просто се връща към горните граници на диапазона. Имоти : Среден имот в САЩ струва около 420 000 долара - или над 3 800 унции сребро. През 1980 г. са били нужни само 800-900. Това означава, че спрямо недвижимите имоти среброто е исторически подценено - не заради своята слабост, а поради кредитната експанзия, надула цените на имотите.

: Среден имот в САЩ струва около 420 000 долара - или над 3 800 унции сребро. През 1980 г. са били нужни само 800-900. Това означава, че спрямо недвижимите имоти среброто е исторически подценено - не заради своята слабост, а поради кредитната експанзия, надула цените на имотите. Труд : При средна почасова заплата от 35 долара в САЩ, една унция сребро "купува" около 3 часа труд. През 70-те години това бяха над 10 часа. Дори през 2011 г. - 6-7 часа. Значи спрямо труда среброто още не е възстановило реалната си покупателна способност.

: При средна почасова заплата от 35 долара в САЩ, една унция сребро "купува" около 3 часа труд. През 70-те години това бяха над 10 часа. Дори през 2011 г. - 6-7 часа. Значи спрямо труда среброто още не е възстановило реалната си покупателна способност. Технологии : С Nasdaq около 25 700 пункта, среброто купува символична част от индекса. Исторически това е нормално - среброто рядко е било скъпо спрямо технологиите. Няма сигнал за балон, а по-скоро за догонване след дългогодишно изоставане.

: С Nasdaq около 25 700 пункта, среброто купува символична част от индекса. Исторически това е нормално - среброто рядко е било скъпо спрямо технологиите. Няма сигнал за балон, а по-скоро за догонване след дългогодишно изоставане. Биткойн : Една унция сребро купува 0,00124 BTC при цена на биткойн от 88 000 долара - или около 807 унции за 1 BTC. През 2020 г. това бяха над 2 000 унции. Наваксване има, но среброто все още е далеч от дигиталните активи.

: Една унция сребро купува 0,00124 BTC при цена на биткойн от 88 000 долара - или около 807 унции за 1 BTC. През 2020 г. това бяха над 2 000 унции. Наваксване има, но среброто все още е далеч от дигиталните активи. Big Mac: Една унция сребро купува около 18 бургера в САЩ при цена от 5,50-6 долара. В началото на 2000-те те бяха под 5. През 80-те - над 20. Тоест днес сме в горната част на диапазона, но в рамките на историческата логика.

Сребро в свят на разклащащи се мерки

Среброто изглежда скъпо в долари, силно спрямо енергията и стабилно спрямо златото - но остава евтино спрямо труда, имотите и технологиите. Подобна конфигурация не е характерна за края на цикли, а по-скоро за структурни трансформации, когато пазарът още не е избрал победителя сред "реалните" мерни единици.

Фактът, че както златото и среброто, така и индексите са на върхове, не значи, че едното трябва да отстъпи. По-вероятното обяснение е разклащането на самата мерна единица - фиатните пари.

Истинският въпрос не е дали 109 долара за унция са твърде много, а дали настоящата ценова логика остава валидна в свят, който търси нови измерители на стойност. Историята показва, че когато среброто започне да се държи като пари, а не просто като суровина - движенията рядко спират рязко.

*Материалът е с аналитичен характер и не представлява съвет за покупка или продажба на сребро или други активи.