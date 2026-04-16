Европейски купувачи, включително германската компания Uniper, проучват възможността за закупуване на втечнен природен газ от Тихоокеанското крайбрежие на Канада и транспортирането му през Панамския канал. Това е част от дългосрочна стратегия за диверсификация на доставките, усилие, което стана още по-спешно след войната с Иран, съобщиха двама източници, запознати с въпроса, пише Reuters.

Европейски купувачи са сред потенциалните клиенти, които водят търговски преговори с канадската компания Ksi ​Lisims за бъдещи доставки на втечнен природен газ, съобщиха три източника, пише Reuters.

Интересът към проекта Ksi ​Lisims LNG от потенциални европейски клиенти, сред които е и държавната германска енергийна група Uniper - според два източника - е значителен, тъй като разрастващата се индустрия за износ на втечнен природен газ (LNG) на Канада е географски по-подходяща за снабдяване на Азия, а пътните такси и времето за доставка през Панамския канал ще увеличат разходите.

Целият съществуващ и нововъзникващ капацитет за износ на втечнен природен газ (LNG) на Канада е разположен на Западното крайбрежие на страната, което предлага кратки срокове за доставка на азиатските купувачи, докато източното ѝ крайбрежие на практика няма инфраструктура извън тази на Repsol, Терминал "Сейнт Джон".

Липсата на инфраструктура отдавна се разглежда като пречка за Канада да доставя значителни количества втечнен природен газ (LNG) на Европа. Но източник, запознат с проекта Ksi Lisims LNG, заяви, че настоящият конфликт в Близкия изток означава, че европейските купувачи обмислят да приемат разходите и по-дългото време за транзит на кораби през Панамския канал, за да диверсифицират източниците си на доставки към стабилна, демократична юрисдикция като Канада.

"Откакто започна войната в Иран, има особено силен интерес към доставките от Ksi Lisims от купувачи на втечнен природен газ (LNG) по целия свят, включително от Европа", каза източникът.

Uniper засега отказа коментар на Reuters. Наскоро агенцията съобщи, че германската компания води преговори с Канада на корпоративно и политическо ниво за разширяване на покупките си на втечнен природен газ. През миналата година почти целият внос на втечнен природен газ (LNG) в Германия е бил от Съединените щати, затова според два източника, Ksi Lisims се смята за потенциална компания за диверсификация на тези доставки.

Проектът Ksi Lisims не е незабавно решение на енергийните потребности на Европа. Дори ако неговите поддръжници - базираната в Хюстън Western LNG, консорциум от канадски производители на природен газ наречен Rockies LNG и компанията притежаващата парцела за проекта - решат да продължат, той ще бъде в процес на изграждане в продължение на няколко години.

Проектът обаче е препратен от канадското правителство към канадската Служба за големи проекти, за ускорено разглеждане. Премиерът Марк Карни се стреми да ускори издаването на разрешителни за проекти за природни ресурси, за да стимулира икономиката, която е застрашена от търговската политика на САЩ.

През август миналата година министърът на енергетиката и природните ресурси на Канада съобщи, че германски компании искат да купуват и разменят канадски втечнен природен газ (LNG).

"Тъй като нашите съюзници в Азия, Европа и отвъд нея се стремят да засилят енергийната си сигурност и да намалят зависимостта от принудителни сили, Канада се откроява като предпочитан партньор за втечнен природен газ (LNG)", коментираха от канадското министерство на енергетиката.

Войната в Иран и произтичащото от нея затваряне на Ормузкия проток правят все по-вероятно проектът Ksi Lisims да бъде построен, каза Джейми Хърд, вицепрезидент по капиталовите пазари в Tourmaline Oil, един от партньорите на Rockies LNG, стоящи зад проекта.