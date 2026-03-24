Иран спря доставките на природен газ за Турция, след удара на Израел по огромното газово находище Южен Парс преди дни, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Агенцията отбелязва, че през 2025 г. Турция е получила 14% от доставките си на природен газ именно от Иран. Според източниците, Анкара продължава да внася газ от Русия и Азербайджан, а страната също има запаси от газ.

Засега не е известно кога доставките на газ от Иран за Турция ще се възобновят.

На 18 март от Иран беше съобщено, че в резултат на военните удари на Израел и САЩ, е избухнал пожар в няколко съоръжения в находището Южен Парс.

След това от компанията Qatar Energy съобщиха, че ракетен удар по обект в Рас Лафан е причинил пожар. (Въпросното огромно газово находище е собственост на двете държави.) Малко по-късно от Qatar Energy добавиха, че след полунощ на 19 март част от производствената й инфраструктура е била подложена на друг ракетен удар, което е предизвикало нов мащабен пожар.