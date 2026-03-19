Конкуренцията от Азия на световния пазар на втечнен природен газ (LNG) се е увеличила, което води за Европа до по-високи цени и трудности при запълването на газохранилищата, пише швейцарския вестник Neue Zurcher Zeitung (NZZ), позовавайки се на местни и международни енергийни експерти.

Германският министър на икономиката Катерина Райхе заяви наскоро, че германските власти обсъждат създаването на стратегически резерв от природен газ, за да се предотвратят резки скокове на цените и недостиг на синьо гориво, на фона на глобалната нестабилност.Говорейки за Германия, министърът каза, че газохранилищата сега са запълнени само на 22%.

"Европа е изправена пред нов енергиен проблем, независимо че практически не внася втечнения природен газ (LNG) от страните от Персийския залив - който газ вече не може да бъде доставян през Ормузкия проток, след атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Азиатските клиенти обаче напоследък все по-често "прихващат" европейски доставки чрез танкери", отбелязва изданието.

Експертите посочват, че азиатските клиенти биха могли допълнително да намалят доставките на LNG чрез спешни (и по-скъпи) покупки, което би затруднило още запълването на европейските газохранилища.

"Европа трябва да се подготви за засилена конкуренция от Азия на пазара на втечнен природен газ", коментира Юри Хамбер, собственик на базираната в Токио консултантска фирма в сферата на енергетиката Yuri Group.

На много азиатски купувачи се налага да купуват втечнен природен газ (LNG) на спот пазара, а не по дългосрочни договори. Хъмбър отбелязва, че азиатските клиенти са готови да плащат (много) по-високи цени за това, тъй като положението им сега е (далеч) по-отчаяно от това на европейските клиенти.Това вече се е отразило на цените - в Азия цените на втечнения природен газ (LNG) са се повишили много по-рязко, отколкото в Европа.

"При такива ценови разлики, търговците предпочитат да изпращат танкерите си с газ към Азия, а не към планирани европейски дестинации. А текущите събития е възможно да са само началото (на шок с доставките). Затова ролята на азиатските играчи, и особено на Япония, става все по-важна", отбелязва швейцарското издание.

За Европа конкуренцията от Източна Азия създава преди всичко ценови проблеми.В случай че се стигне до ожесточена борба за доставки, платежоспособните индустриални страни в Източна Азия вероятно ще надминат европейците.В същото време, в ценова война с по-бедните страни, Европа вероятно ще излезе победител, пише NZZ.