България е лидер в региона на ЦИЕ с ръст на търговията на дребно от 6,8% през юни, става ясно от анализ на Colliers.

"Устойчивостта на региона все повече се движи от потреблението на домакинствата, подпомогнато от забавяща се инфлация и ръст на реалните заплати", посочват експертите.

Литва регистрира 5,1% ръст, като значително изпреварва съседките си Латвия и Естония.

В Полша търговията на дребно расте с 4,8%, като динамиката на потреблението в Чехия и Унгария е стабилна, докато в Румъния и Словакия възстановяването е по-бавно заради натиск върху заплатите и въведените мерки за фискално затягане, става ясно още от анализа.

"Промените в поведението на потребителите - ориентация към пазаруване на изгодни стоки, дискаунтъри и услуги, доближават региона до моделите в Западна Европа, докато онлайн търговията се стабилизира на повишени следпандемични нива", пишат от Colliers.

На този фон, ритейл парковете се очертават "като един от най-динамичните и устойчиви форми на бизнес недвижими имоти" в региона.

Те доминират в предградията и регионалните търговски локации на Полша, Чехия и Унгария, докато в Румъния, Сърбия и България се наблюдава бързо развитие, "често в по-малки градове с ограничено предлагане на модерни търговски площи".

Очаква се новите проекти да се фокусират върху:

По-малки градове и вторични центрове

ESG-ориентирано развитие с енергийно ефективни сгради

Интегрирани проекти със смесено предназначение, комбиниращи търговия, жилища и развлечения

Стратегии за трансгранични инвестиции при разширяване на регионални портфейли

"В средносрочен план, макар бързата експанзия на дискаунт и "fast fashion" веригите временно да повишава нивата на заетост на търговските площи, по-малките пазари са изправени пред нарастващ риск от пренасищане", коментира Димитринка Раковска, Директор "Търговски площи", България.

Наемните нива остават конкурентни - обикновено между 6-12 евро/м²/месец за търговци в сегмент хранителни стоки и 6-14 евро за наематели, които предлагат нехранителни продукти.