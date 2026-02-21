Научната фантастика от десетилетия се занимава с минното дело в Космоса. В реалността обаче предизвикателствата остават и до днес

Открит още през 1852 г. от италианския астроном Анибале де Гаспарис, астероидът 16 Psyche дълго не е изглеждал особено необичаен. С развитието на технологиите обаче учените установили, че той отразява радарните сигнали с необичайна сила — сигурен белег за изключително високо съдържание на метали.

Оттогава насам Psyche се е превърнал в един от най-интригуващите обекти в Слънчевата система.

За разлика от повечето скални тела в Космоса, той вероятно съдържа огромни количества желязо, никел и метали от платиновата група. Учените предполагат, че астероидът може да е оголеното ядро на протопланета, която никога не е завършила формирането си — своеобразна времева капсула от ранните епохи на Слънчевата система.

С диаметър около 220 километра, той представлява приблизително 1% от общата маса на целия астероиден пояс.

Мисията Psyche

За да разгадаят тайните му, на 13 октомври 2023 г. НАСА изстреля космическата сонда Psyche на борда на ракета SpaceX Falcon Heavy. Това е първата мисия в историята, насочена към изследване на така наречен М-тип астероид — богат на метали.

Очаква се сондата да достигне орбитата на Psyche през 2029 г., след което ще изучи повърхността, състава, гравитацията и магнитното поле на тялото. Учените се надяват резултатите да хвърлят светлина върху формирането на планетарните ядра и да обяснят как са изглеждали ранните планети — включително Земята.

Важно е да се подчертае: мисията е изцяло научна, а не с цел добив. НАСА не планира никаква експлоатация на ресурси. За тази цел има не един и двама предприемачи, които отдавна разсъждават на глас за икономическите ползи от превръщането на подобни астероиди в космически рудници.

Астрономически цифри, земни ограничения

Именно богатството на Psyche подхрани бурна медийна спекулация. Според различни оценки металното съдържание на астероида би могло да се оцени на около 10 квинтилиона долара — число с 19 нули, многократно надвишаващо стойността на цялата световна икономика.

Теоретично това би се равнявало на близо 1 милиард долара за всеки човек на Земята.

Специалистите обаче са категорични: тези числа нямат реална икономическа стойност. Дори добивът на астероиди да стане технически осъществим, вкарването на толкова огромни количества желязо, никел или платина на световния пазар би срутило цените на суровините.

Масата от метал не се равнява автоматично на богатство — стойността се определя от търсенето и предлагането, не от теглото. АБВ на икономиката.

Космически капитализъм — фантастика или близко бъдеще?

Въпреки практическите ограничения, мисията Psyche отново разпали дебатите около т.нар. "космически капитализъм". Все повече частни компании и инвестиционни фондове проучват потенциала на добива на ресурси извън Земята като индустриална граница на бъдещето.

Мисиите Hayabusa2 и OSIRIS-REx вече доказаха, че връщането на проби от астероиди на Земята е постижимо — но става дума за грамове материал, не за промишлени количества. Изграждането на инфраструктура за мащабен добив в дълбокия Космос остава далеч отвъд сегашните технологични възможности.

Съществуват и по-атрактивни алтернативи в краткосрочен план. М-тип астероиди като 1986 DA и 2016 ED85 са значително по-малки от Psyche, но и несравнимо по-достъпни и евтини за евентуална експлоатация. Именно при тях добивът в малък мащаб би могъл да стане реалност преди края на настоящия век, смятат някои учени.

"Потенциалът на астероидното минно дело вълнува предприемачи по целия свят. Но добивът е труден, а Psyche е далеч. Може да мине много време, преди светът, описан в сериала "The Expanse", да стане реалност", казва пред BBC Sky at Night Magazine Бил Ботке от Югозападния изследователски институт в Колорадо, съизследовател по мисията Psyche.

Засега астероидът ще остане обект на научно любопитство, а не на промишлена експлоатация. Но самото пътуване към него може да ни каже нещо безценно — как е изглеждала нашата планета, преди да стане това, което е днес.