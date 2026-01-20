Общото богатство на милиардерите в долари в света през изминалата 2025 г. се е увеличило с 16%, което е три пъти по-бързо от средния годишен темп на растеж през последните пет години. Това се казва в доклад на благотворителната организация Oxfam. А от 2020 г. насам, т.е. за 5 години, богатството им е нараснало с внушителните 81%, достигайки към края на 2025 г. общо рекордните 18,3 трилиона долара.

Увеличението на богатството на милиардерите през последната година в парично изражение възлиза на 2,5 трилиона долара.

С подобно по-размер общо финансово състояние е по-бедната половина от човечеството, състояща се от 4,1 милиарда души, според данните в доклада, чието публикуване традиционно съвпада със Световния икономически форум в Давос.

Тази сума е 26 пъти по-голяма от средствата, които биха били необходими, за да се "изкорени" крайната бедност в световен мащаб.

Според методологията на ООН, крайната бедност се определя като доход под 3 долара на човек на ден, въз основа на паритета на покупателната способност за 2021 г. Според данните на Световната банка, около 10% от населението на света попада в тази категория.

Броят на доларовите милиардери през 2025 г. надхвърли 3000 за първи път, а най-богатият човек в света, Илон Мъск, стана първият, чието нетно състояние достигна 500 милиарда долара.

От Oxfam отбелязват, че за един милиардер вероятността да заеме политически пост е 4000 пъти по-голяма, отколкото тази за средностатистическия човек. Освен това, милиардерите притежават повече от половината от най-големите медийни компании в света.

"Икономическата бедност поражда глад, а бедността в политически смисъл, поражда гняв", коментира изпълнителният директор на Oxfam Амитабх Бехар.

Oxfam призова правителствата на (големите) страни в света да разработят реалистични и подробни планове за борба с икономическото неравенството, а освен това да увеличат данъчното облагане на свръхбогатите, за да ограничат властта им.

Организацията също така призовава за по-строго разделение на властта и богатството, включително и чрез мерки за противодействие на лобирането и повишаване на независимостта на медиите.