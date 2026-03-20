Руската компания "Лукойл" напълно отписа дела си в Lukoil International GmbH (LIG), която притежава международните активи на компанията. В резултат на което, загубите на "Лукойл" от обезценка на активи за 2025 година достигнаха внушителния размер от 1,667 трилиона рубли (около 21 милиарда долара). Това е записано в отчета на компанията, представен по международните стандарти за финансова отчетност, съобщи Прайм.

"Групата LIG по същество е с преустановена дейност, тъй като представлява отделна, значителна бизнес дейност (практически целият географски сегмент "Чужбина"). Международните активи на "Лукойл" включват нефтени находища, петролни рафинерии и хиляди бензиностанции по целия свят.

След загубата на контрол над LIG, инвестициите извън Русия бяха напълно отписани, поради което загубите от обезценки, случили се и вписани в отчета за 2025 г., достигнаха размер от 1,667 трилиона рубли", се казва в отчета на компанията.

Както е известно, международните активи като цяло на "Лукойл" подлежат на продажба, като първоначални заявки за това, според различни съобщения, има от около дузина много големи компании от различни държави, не само от сферата на енергетиката. Въпросната продажба ще трябва да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ.

"Лукойл" се стреми да продаде чуждестранните си активи, след като Съединените щати "парализираха" дейността на компанията с нови санкции през октомври, целящи да окажат натиск върху Русия да прекрати конфликта в Украйна.