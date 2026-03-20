Общата стойност на сделките с инвестиционни имоти в България през 2025 г. надминава 389 млн. евро, като 60% от обема е реализиран през втората половина на годината, се казва в проучване на Colliers на пазара на инвестиционни имоти в България през второто полугодие на 2025 година.

Според последните данни на Colliers, с най-голям инвестиционен дял са офисните площи - 63%, следвани от търговски площи - с 20%, индустриални и логистични площи - с 13% и хотели - с 4%.

Местните инвеститори продължават да увеличават своето участие на пазара, като през изминалата 2025 г. те стоят зад 78% от инвестиционния обем на сделките, а чуждестранните - зад 22%.

От всички транзакции - 56% са с имоти генериращи доход, 30% са с активи за собствено ползване, а 14% са спекулативни.

Нивата на възвращаемост за офисни площи отчитат леко свиване до 7.50%, докато нивата на търговските и индустриалните площи остават непроменени - съответно 7.75% и 7.50%.

България отчита ръст на инвестиционния обем при сделките с имоти, който надхвърля резултатите от предходната рекордна 2024 г. След приемането на България в еврозоната се създават предпоставки за засилен интерес от международни инвеститори и за привличане на по-голям чуждестранен капитал, особено в сектори с дългосрочен потенциал, смятат от Colliers.

Търговските банки поддържат относително ниски лихвени нива по ипотечни кредити и продължават да финансират нови проекти, като се наблюдава ясно предпочитание към устойчиви инвестиции, отговарящи на европейските екологични цели. Офисният сегмент остава най-предпочитан на инвестиционния пазар, подкрепен от стабилно търсене на качествени офиси на добра локация и покупки за собствено ползване, както и конвертирането им за жилищно ползване.