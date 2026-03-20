Градус АД реализира една от най-значимите сделки на Българската фондова борса, след като на 20 март осъществи най-мащабното обратно изкупуване в историята на пазара. С този ход компанията утвърди ролята си на ключов публичен емитент и активен участник в развитието на капиталовия пазар в България.

Съгласно публикувана днес информация в X3 News, 41.20% от капитала на дружеството са сменили своя собственик. Три от дъщерните дружества на компанията придобиват 26.98% от акциите на Градус АД, което на практика, представлява най-голямото обратно изкупуване, реализирано до момента на БФБ. Други инвеститори са придобили около 14.22% от капитала.

Обратното изкупуване на значителен пакет собствени акции, традиционно, се разглежда във финансовата практика като форма на предоставяне на допълнителна стойност за акционерите. Намаляването на броя акции в обращение води до подобряване на показателите на акция и при бъдещо разпределение на печалбата се отразява в по-висок дивидент за останалите акционери.

В резултат на сделката се постига висока степен на консолидация на собствеността, като се засилва и подкрепата за провежданата от мениджмънта стратегия за развитие. Това създава по-голяма яснота и предвидимост по отношение на бъдещите управленски решения и стратегическата посока на компанията.