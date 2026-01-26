Шведският производител на телекомуникационно оборудване Ericsson обяви, че планира да върне 15 милиарда шведски крони (1,7 милиарда щатски долара) на инвеститорите чрез първата си програма за обратно изкупуване на акции, предават световните агенции.

Това става, след като компанията неочаквано надмина очакванията за тримесечните печалби. Акциите на фирмата се повишиха с повече от 11% в ранната търговия в Стокхолм в края на миналата седмица.

Компанията отчете коригирана печалба преди лихви и данъци, без разходите за преструктуриране, от 12,26 милиарда крони за последното тримесечие на 2025 г., над средната прогноза от 10,09 милиарда крони в анкета на Infront сред анализатори.

Ericsson, един от двата западни доставчика на мрежово оборудване, заедно с Nokia, предприе бързи действия, за да се адаптира към американските вносни тарифи миналата година и поддържа програма за дълбоко преструктуриране, за да противодейства на по-слабите 5G инвестиции. Шведската група заяви по-рано този месец, че ще съкрати 1600 работни места у дома, за да повиши ефективността.

Източник: Flickr / Kārlis Dambrāns

Очаква се предложеното обратно изкупуване на акции да започне след публикуването на отчета за първото тримесечие и да продължи до 2027 г., съобщиха от компанията. Ericsson също така увеличи годишното си изплащане на дивиденти до 3 крони на акция от 2,85 крони миналата година.

Решението за стартиране на обратно изкупуване на акции следва рязкото подобрение на паричната позиция на Ericsson, тъй като компанията се възползва от съкращенията на разходите и продажбата на базирания в САЩ бизнес Iconectiv.

Нетните продажби на групата през четвъртото тримесечие бяха 69,3 милиарда крони, надминавайки прогнозата на анализаторите за 66,6 милиарда крони, тъй като бизнесът в Европа, Близкия изток и Африка нарасна, докато Северна Америка остана стабилна. Ericsson и Nokia биха могли да си възвърнат позициите в Европа, след като Европейската комисия предложи постепенно премахване на високорискови доставчици в критични сектори.

В интервю за Reuters, финансовият директор на Ericsson Ларс Сандстрьом заяви, че е "малко рано да се каже" доколко предложенията на ЕС ще променят пазарния дял, тъй като тези инициативи обикновено отнемат време.

"Ако това се случи, тогава, разбира се, сме готови да се възползваме от тази възможност", каза Сандстрьом.