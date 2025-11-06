Правителството на Франция обяви, че спира достъпа до онлайн платформата на Shein, докато компанията не докаже, че съдържанието ѝ съответства на френското законодателство. Решението дойде след скандал около секс кукли с детски черти, открити на уебсайта на гиганта за бърза мода, съобщава АП.

Решението беше обявено в кратко изявление от Министерството на финансите същия ден, в който Shein откри първия си постоянен магазин в Париж във BHV Marais - един от най-емблематичните универсални магазини на града.

Откриването привлече както многобройни купувачи, така и протестиращи. Малка група демонстранти с анти-Shein плакати накратко прекъсна церемонията, преди да бъде изведена от охраната.

Министерството не уточни дали решението засяга физическия магазин.

Shein заяви по-рано, че е забранила всички видове секс кукли и временно премахна категорията си за възрастни продукти. Компанията също стартира разследване как тези обяви са заобиколили нейните мерки за проверка.

Онлайн петиция против откриването в Париж събра над 120 000 подписа, а организации за защита на децата и околната среда осъдиха Shein.

SGM, собственикът на BHV Marais, нарече продажбата на секс кукли неприемлива, но похвали Shein за бързата реакция.

Основана в Китай през 2012 г. и сега базирана в Сингапур, Shein бързо се превърна в глобален гигант за бърза мода. Търговецът на дребно е критикуван заради твърдения, че веригите му за доставки може да са замърсени с принудителен труд, включително от китайската провинция Синдзян.

Бързата мода наводнява европейските пазари с нискокачествени артикули, водейки до екологични, социални и икономически разходи. ООН предупреди, че текстилната индустрия отговаря за почти 10% от глобалните емисии на парникови газове.