Правителството на Франция обяви, че спира достъпа до онлайн платформата на Shein, докато компанията не докаже, че съдържанието ѝ съответства на френското законодателство. Решението дойде след скандал около секс кукли с детски черти, открити на уебсайта на гиганта за бърза мода, съобщава АП.
Решението беше обявено в кратко изявление от Министерството на финансите същия ден, в който Shein откри първия си постоянен магазин в Париж във BHV Marais - един от най-емблематичните универсални магазини на града.
Популярен у нас гигант за бърза мода отваря първи физически магазин с обещанието да създаде 200 работни места
Често е обект на критика, че заобикаля стандартите на ЕС
Откриването привлече както многобройни купувачи, така и протестиращи. Малка група демонстранти с анти-Shein плакати накратко прекъсна церемонията, преди да бъде изведена от охраната.
Министерството не уточни дали решението засяга физическия магазин.
Shein заяви по-рано, че е забранила всички видове секс кукли и временно премахна категорията си за възрастни продукти. Компанията също стартира разследване как тези обяви са заобиколили нейните мерки за проверка.
Онлайн петиция против откриването в Париж събра над 120 000 подписа, а организации за защита на децата и околната среда осъдиха Shein.
SGM, собственикът на BHV Marais, нарече продажбата на секс кукли неприемлива, но похвали Shein за бързата реакция.
Как една китайска платформа за електронна търговия, чиито стоки заляха ЕС, донесе икономически принос от €1,1 милиарда
Все повече се усеща присъствието на търговеца в Европа
Основана в Китай през 2012 г. и сега базирана в Сингапур, Shein бързо се превърна в глобален гигант за бърза мода. Търговецът на дребно е критикуван заради твърдения, че веригите му за доставки може да са замърсени с принудителен труд, включително от китайската провинция Синдзян.
Бързата мода наводнява европейските пазари с нискокачествени артикули, водейки до екологични, социални и икономически разходи. ООН предупреди, че текстилната индустрия отговаря за почти 10% от глобалните емисии на парникови газове.