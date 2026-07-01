Наличието на удобна куриерска услуга се превръща във все по-важен критерий за потребителите при избора на онлайн магазин, от който да пазаруват. Така тя вече не е просто допълващ елемент, а стратегическо конкурентно предимство, което директно влияе върху развитието на електронната търговия.

Това заяви в специално интервю за проекта "Лидери на мнение: Е-commerce" Кирил Лудачки, оперативен директор и временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор на Sameday България.

По думите му куриерските компании трябва да предложат на бизнеса комбинирана услуга, която оптимално съчетава гъвкавостта и по-ниските разходи на доставката извън дома с достъпа до най-малките населени места и възможността за обработка на по-обемни пратки чрез доставка до адрес.

"Лидери на мнение" представя ключовите за съвременната българска икономика компании, техните проекти, визия и принос към обществото.

Sameday е на българския пазар от 4 години, но стъпва върху близо 20 години опит, натрупан в Румъния, където компанията е пазарен лидер. У нас Sameday управлява най-голямата мрежа от точки за доставка извън дома - над 1800 на брой, включващи както автоматизирани шкафчета, така и партньорски обекти, сред които пощенски станции и търговски партньори в над 450 населени места. Това, по думите на Лудачки, осигурява гъвкавост и удобство за потребителите и достъп до клиенти в по-малките населени места на оптимални цени за онлайн магазините.

Компанията вече си партнира със стотици онлайн магазини у нас и отбелязва значителен ръст на обемите, които предстои да бъдат обезпечени с нов автоматизиран логистичен център.

"Четири години са и много, и малко - зависи какво е свършено. Компанията е изграждала стабилна инфраструктура и логистичен фундамент", коментира той.

Удобството - дори над бързината

Според Лудачки най-значимата промяна в куриерските услуги не е технологична, а поведенческа. Потребителите вече не оценяват доставката само по скорост, а по контрол и предвидимост - добра е тази доставка, която се интегрира безпроблемно в ежедневието им:

"Преди години всички говореха за бързина. Днес това не е достатъчно. Клиентът иска контрол - да знае кога ще получи пратката, да има гъвкавост и да може да я вземе в удобно за него време."

Особено в големите градове това се превръща в решаващ фактор, защото хората не могат да планират деня си около куриер. Тази промяна е трайна, ускорена от пандемията и затвърдена след завръщането към офис режим.

Доставката до адрес - премиум услуга, но и възможност за достъп до клиентите в малките населени места

"Класическата доставка до адрес постепенно започва да се възприема като премиум услуга, защото изисква повече ресурси, време и съответно по-висока цена.

Но тя е решение, когато става въпрос за обработка на по-големи пратки, несъвместими с автоматите, или достъп до отдалечени райони.

За щастие, ние можем да предложим доставка в абсолютно цялата страна. Имаме покритие във всички краища на България. Понякога пътят свършва, а те (куриерите ни) продължават", разказва Лудачки.

Той подчертава, че това е ниша, която компанията използва умело благодарение на добре изградена мрежа в отдалечените региони. "София не е България. Виждаме голямо търсене в градове като Пловдив, Бургас, Ямбол."

Средата ускорява промяната в поведението

"В следващите 1-2 години очаквам, че предвид икономическата ситуация клиентите ще стават все по-чувствителни към цената и това какво получават срещу нея. Няма да е само времето, а и какво клиентът е склонен да плати и какво очаква насреща", прогнозира той.

Затова широката мрежа от точки за доставка извън дома ни позволява да предложим максимално конкурентни цени за доставка дори в много малки населени места и се превръща в масовия и по-достъпен модел. "Това не е временна тенденция, а структурна промяна", посочва Лудачки.

По думите му балансът между двата модела се доближава до нова нормалност и "не е изключено скоро да достигнем почти равновесие - 50 на 50".

Как функционира веригата

За да работи тази сложна логистична система, компанията разполага с партньори и регионални депа във всеки областен град.

"След като пратката пристигне от нашия логистичен хъб в депото, тя се пренасочва според крайния получател. Това е едно от предимствата на Sameday - че можем да доставим от Дуранкулак до Кулата", казва той.

Върнатите пратки - скритата цена на онлайн търговията

Един от най-сериозните и често подценявани проблеми са върнатите пратки, които значително увеличават реалната цена на доставката и са значително перо за търговците. Затова SAMEDAY не таксува онлайн магазините, с които си партнира, за връщането на непотърсените пратки от автомат.

"Една върната пратка може да струва около два пъти повече от стандартна доставка. Тя преминава целия логистичен процес отново - транспорт, сортиране, обработка. На всеки етап има разход и риск от щети", обяснява Лудачки.

Автоматизацията - неизбежната стъпка

При растящи разходи и недостиг на работна ръка автоматизацията е логична и до голяма степен неизбежна посока.

"Няма алтернатива - ако искаме да поддържаме конкурентни цени и да повишаваме качеството, автоматизацията е единственият реален път. Всичко останало е временно решение", подчертава той.

Става дума за целенасочена автоматизация - там, където процесите се повтарят най-много: сортиране, обработка и движение на пратки.

Технологиите - отвъд софтуера

"Хората често свързват технологиите само със софтуер. Но един нов датчик или автоматична линия може да има по-голям ефект върху ефективността от сложна IT система", казва Лудачки.

За да ускори процесите, Sameday България подготвя нов логистичен център, който значително ще увеличи капацитета и ще позволи по-бързо разпределение към регионите.

Хората зад растежа

Въпреки технологиите, зад успеха на компанията стоят "амбициозни, отговорни хора", споделя Лудачки и допълва: "Toвa, ĸoeтo нa мeн ми пoмoгнa зa тoлĸoвa ĸpaтĸo вpeмe дa пpoмeня в opгaнизaциятa, e, чe ниe имaмe вeчe ĸaдpи, ĸoитo пoзнaвaт мнoгo дoбpe бизнeca."

Според него работещ подход е обединяването на кадри с различни профили - както хора, които отлично познават бизнеса, така и такива, които идват от други сфери и внасят нов поглед и умения.

Цeлия paзгoвop глeдaйтe във видeoтo!

e-Commerce се утвърди като един от най-бързо развиващите се сегменти в българската икономика. Как бизнесът се адаптира към новите технологии, очакванията на клиентите и променящата се пазарна среда - вижте в специалната страница на проекта Лидери на мнение: e-Commerce.