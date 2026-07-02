Първата година на Wolt в България беше много динамична, вълнуваща и в голяма степен надмина всичките ни очаквания. Сформирахме силен екип от хора със сериозен опит в бизнеса и успяхме да стъпим в 7 града. Това заяви в студиото на Money.bg Ивайло Нецов, Country Lead на Wolt България, в рамките на проекта "Лидери на мнение: E-commerce".

Такова темпо е прецедент за глобалната структура на компанията, разкри още той. В България обаче има потенциал за това: "Направихме много силни партньорства с големи брандове, добавихме почти всички партньори, които искахме, и продължаваме да разширяваме мрежата си".

Развитието на Wolt в България стъпва върху бързо изграден локален екип и силен оперативен модел, което позволява ускорено навлизане на нови пазари. Към момента местната структура на компанията вече разполага с над 50 служители, а ключова за организацията се оказва една специфика.

"Лидери на мнение" представя ключовите за съвременната българска икономика компании, техните проекти, визия и принос към обществото.

Екипът зад успеха - опитни кадри и нови служители

"Съпорт екипът ни, който помага както на клиентите, така и на партньорите при възникване на казуси, е изцяло вътрешен. Това означава, че сме заедно в един офис, работим като едно цяло и реагираме много бързо, когато има нужда от съдействие", обясни Нецов.

Навлизането на пазара е било съпътствано от силна конкуренция и необходимост от бързо позициониране.

"Конкуренцията не е лека. Никой не те чака с отворени обятия. Беше процес, в който трябваше да се борим за всяко партньорство и за всяка една позиция на пазара", разказва Country Lead на Wolt България.

По думите му зад успеха през първите 12 месеца стои правилната комбинация между "опитни кадри и нови служители с висока мотивация", които бързо се адаптират към динамиката на бизнеса.

Интересен момент, който Ивайло Нецов откроява, е ролята на дигиталните платформи за откриване на нови бизнеси. "82% от хората откриват нови бизнеси чрез платформи като нашата", отбеляза той, цитирайки скорошно проучване на Ipsos*, и добави, че в България младите потребители са ключов двигател на този процес.

С разширяването на услугата се променя и поведението на потребителите, подчерта гостът. И ако в началото платформата е възприемана основно като услуга за доставка на храна, днес тя се използва като решение за много по-широк спектър от ежедневни нужди.

"Забелязваме значителен процент потребители, връщащи се да поръчват отново от платформата, което означава, че хората са доволни. Но по-важната промяна е, че онлайн пазаруването вече не е само "искам да си купя нещо", а все повече "искам да си реша проблем или да си улесня живота". Прибирам се вкъщи, няма хляб - поръчвам. На кучето му е свършила храната - поръчвам. Забравил съм нещо важно - поръчвам", даде пример той.

Тази промяна поставя удобството и времето като ключови ресурси в градската среда. По вътрешни изчисления на компанията платформата е спестила приблизително 500 хиляди часа на потребителите през първата си година в България, което показва мащаба на промяната в ежедневните навици, коментира още гостът.

"Хората ценят времето си много повече, отколкото преди. В динамиката на големите градове всяка минута има значение - дали ще отидеш до магазина, дали ще чакаш на опашка. Всичко това постепенно се измества към удобството на платформите", допълни той.

От доставки на храна към екосистема за местна търговия

По думите на Нецов Wolt постепенно се трансформира от платформа за доставка на храна към по-широка екосистема за местна търговия, която обхваща множество категории и търговски сегменти.

"Преди основно се поръчваше от ресторанти, но сега вече говорим за много по-широк спектър - аптеки, зоомагазини, дрогерии, хранителни стоки, цветарски магазини и други категории", разказа той.

Това разширяване изисква сложна технологична инфраструктура, която управлява целия процес в реално време - от постъпване на поръчката до нейното разпределение и доставка.

"Имаме технология, която определя коя поръчка към кой куриерски партньор да бъде насочена, кой ще я достави най-бързо и как да се оптимизира целият процес. Това работи постоянно на заден фон, за да може клиентът да получи максимално добра услуга", обясни той.

Особено важни се оказват интеграциите с търговски обекти, при които наличностите се променят динамично и системите трябва да реагират в реално време. При липсващи продукти се активира комуникация между партньорите и съпорт екипа, за да се предложат замени или промяна на поръчката.

Въпреки технологичната сложност ролята на човешкия фактор остава водеща, категоричен е Нецов: "Изкуственият интелект и технологиите помагат, но взаимоотношенията с партньорите са нещо, което хората трябва да изграждат. Това не е процес, който може да бъде напълно автоматизиран".

Партньорствата - в основата на бизнес модела

В основата на бизнес модела на Wolt стоят партньорствата с местни търговци, подчерта експертът и уточни, че те представляват ключов двигател както за растежа на платформата, така и за развитието на самите бизнеси.

"Нашият бизнес не може да се развива, без да растат и нашите партньори", подчерта той.

Чрез платформата бизнесите получават достъп до нови потребители в широк радиус - в градска среда често има голям брой обекти, които остават извън вниманието за крайния клиент.

"Платформата ги поставя директно пред теб и ти дава възможност да ги откриеш", обясни Нецов. По този начин Wolt функционира не само като канал за продажби, но и като инструмент за откриване на нови бизнеси.

Компанията развива и допълнителни решения за партньорите си, включително Wolt Capital. Това е услуга за бързо финансиране на оперативни нужди. "Ако ти се развали фризерът в разгара на сезона, можеш да получиш финансиране в рамките на 24 часа, вместо да чакаш седмици от банка. Това е много практичен инструмент, който помага на бизнеса да реагира бързо", обясни той.

"Искаме да продължим да развиваме платформата и да даваме повече възможности на партньорите и потребителите", обобщи в заключение Ивайло Нецов.

Целия разговор гледайте във видеото.

*Проучването е проведено от Ipsos по поръчка на Wolt в партньорство с Deliveroo в периода януари-март 2026 г. В България то обхваща представителна извадка от 1000 души на възраст между 18 и 75 години. Резултатите са част от по-широко европейско проучване, проведено в 25 държави, с обща извадка от над 22 500 респонденти.

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