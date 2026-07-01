На специална пресконференция председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански и заместник-председателят, отговарящ за застрахователния надзор, Пламен Данаилов, изнесоха информация за някои сделки, извършвани от кръга фирми около застрахователната компания "ДаллБогг: Живот и Здраве". Според КФН те застрашават интересите на клиентите на застрахователя с отнет лиценз.

Става дума за опити за прехвърляне на значителни по стойност активи, чиято продажба би донесла сериозни постъпления по сметките на компанията, която в момента се управлява от назначени от КФН квестори. Тези средства биха позволили по-регулярно изплащане на предявените към дружеството претенции по застрахователни полици.

Случаят засяга четири актива. Първият е пенсионноосигурителното дружество "ДаллБогг: Живот и Здраве", което благодарение на регулациите е в добро финансово състояние. Оказва се, че на 16 декември 2026 г. застрахователят е сключил със свързаната с него компания "Търговска лига" договор с отложено плащане за продажбата на пенсионното дружество.

Странното е, че ден преди тази дата застрахователят е уверил КФН, че разглежда пенсионната компания като стратегически актив и няма намерение да я продава. Впоследствие обаче се появява въпросният договор. По него са направени частични плащания по добре познати съмнителни схеми с цесии и прихващане на вземания. Заради наложената забрана за разпореждане с активи сделката не е финализирана.

КФН е уведомила прокуратурата за всички спорни действия на кръга "ДаллБогг: Живот и Здраве", свързани с опитите за продажба на пенсионната компания. Тя е оценена на 11 млн. евро и при санкционирана от КФН сделка, в която плащането се извърши с реални парични преводи, а не чрез прихващания, в застрахователя биха постъпили значителни средства. Това би му позволило по-дълго да удовлетворява предявените и приети претенции по полици.

Следващите спорни активи са три имота — в Бусманци, Велико Търново и Враца. Застрахователят ги е придобил по завишени цени, като един от тях е преоценен с рязко увеличение на стойността. Сега дружеството се опитва да ги продаде на цени, значително по-ниски от балансовите.

Източник: БГНЕС

Но не само това буди въпроси. Сделките, по които купувач е "ПИМК" ООД, са сключени с предварителни договори от 21 март 2025 г. В оздравителния план, който дружеството изпраща до КФН на 11 май 2025 г., същите имоти фигурират като важен актив.

Вярно е, че КФН иска от застрахователя да занижи оценките на имотите, които според методиката на регулатора и на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване са твърде високи. Вярно е също, че застрахователят обжалва това предписание на КФН. Впоследствие обаче се оказва, че още през март са подписани предварителни договори за продажба на въпросните имоти на цени, близки до препоръчаните от комисията.

Например имотът в Бусманци е придобит от застрахователя за 47 млн. лева, или около 24 млн. евро, а предварителният договор за продажбата му на "ПИМК" е за 15 млн. евро. Сумата е близка до оценката на КФН, която застрахователят обжалва — но въпреки това се опитва да продаде имота именно на такава цена.

И по трите договора има предварителни плащания, част от които отново са извършени чрез прихващания. Има и плащания в брой на дължимия задатък. Според КФН те са в грубо нарушение на законовите изисквания за ограничаване на плащанията в брой заради огромния размер на внесения кешов задатък.

КФН и квесторите на застрахователя са предприели действия за спиране и отмяна на сделките с трите имота. Заради всички спорни обстоятелства около тях са уведомени прокуратурата и Националната агенция за приходите.

Активното противодействие на тези имотни операции би позволило в активите на застрахователя да бъдат запазени недвижимости, чиято последваща продажба на пазарни цени и срещу реални парични постъпления може да даде възможност на квесторите на "ДаллБогг: Живот и Здраве" да удовлетворят повече претенции по предявени полици, без да прибягват до средства от Гаранционния фонд.