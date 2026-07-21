Според официално съобщение на Комисията по финансов надзор (КФН) от средата на август започва истински изпитен маратон за лицата, които предлагат и продават услугите на пенсионноосигурителните компании у нас. Става дума за около 23 хиляди човека - осигурителни посредници, които според изискванията на Кодекса за социално осигуряване ще трябва да се явят на изпит пред КФН.

"Основната причина за сертифициране и предварителна подготовка на посредниците е гражданите да получават точна, обективна и разбираема информация относно пенсионното осигуряване, да правят информиран избор и да бъдат защитени от некоректни практики.

По този начин се повишава качеството на посредническите услуги, укрепва се доверието в системата на допълнителното пенсионно осигуряване и се насърчава по-високо ниво на защита на потребителите", коментира заместник-председателят на КФН, ръководещ направление "Осигурителен надзор" Диана Йорданова.

Изпитите, които започват на 15 август в София, ще се провеждат в съботните и неделни дни във Варна, Бургас, Пловдив и Велико Търново до 30 август включително.

Съгласно Наредба №5 за изискванията към обученията и изпитите на лицата, осъществяващи дейност по осигурително посредничество, те преминават предварително обучение към пенсионноосигурителните дружества, с които възнамеряват да сключат договор за посредничество.

Посредниците трябва да подадат заявление до пенсионните компании, че искат да се явят на изпит пред КФН. Пенсионните дружества, от своя страна, трябва да изпратят данните за кандидатите в КФН, за да ги включат в изпитните списъци.

Тестовете за изпита се разработват в пет варианта. На всяка сесия, един от кандидатите, избран на случаен принцип, изтегля пред всички присъстващи вариант на теста, които се обявява и вписва в протокола.

Срещу всеки въпрос са посочени 4 отговора, от които само 1 е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава равен брой точки (1 точка).

Максималният възможен брой точки е 30. С оценка "издържал" се оценява кандидатът, който е получил 20 или повече точки.

Според чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 7 юли 2026 г., от следващата година Комисията за финансов надзор ще организира ежегодно 4 изпита за извършване на дейност по осигурително посредничество.

Те ще се провеждат между 15-о и 25-о число през февруари, май, август и ноември.

Цялата тази кампания изглежда като много важно рутинно мероприятие, но, случайно или не, тя съвпада с подготовката на пенсионноосигурителния сектор за преминаване към системата на мултифондовете. В хода на тази подготовка КФН разработва и приема под формата на наредби редица важни регулативни изисквания.

Такива са новите правила за определяне на маркерите за следене на доходността на трите вида мултифондове, изискванията към капиталовата адекватност на пенсионните дружества и за новите рамки за определяне на таксите и комисионните.

Самите пенсионноосигурителни компании пък са натоварени със сложната административна задача да създадат ефективна организация за гладко преминаване към системата на мултифондовете. Тя е свързана с многобройни предизвикателства свързани с информиране на клиентите, което пък на свой ред повишава изискванията към квалификацията и информираността на посредниците.

Не трябва да забравяме, че Универсалните пенсионни фондове към края на март 2026-а управляват партидите на близо 4.18 млн. граждани, Доброволните пенсионни фондове - на 627.64 хиляди души, а Професионалните пенсионни фондове - на още близо 327.47 хил. човека. Тук трябва да уточним, че един гражданин може да има партиди в повече от един пенсионен фонд. Така или иначе, във връзка с въвеждането на системата на мултифондовете огромно количество хора трябва да получат своевременна точна, разбираема и компетентна информация.

Все пак става дума за управление на активи на обща стойност над 16 млрд. евро.