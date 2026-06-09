Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД с решение, взето днес, 9 юни 2026 г.

Повече информация за мотивите и последиците от решението ще бъде представена на брифинг от 15:00 часа в сградата на КФН на ул. "Будапеща" №16 в София.

В брифинга ще участват председателят на КФН Васил Големански, заместник-председателите Пламен Данаилов, Диана Йорданова и Деница Величкова, изпълнителният директор на Гаранционния фонд Максим Колев и заместник-председателят на Асоциацията на българските застрахователи Пламен Шинов.

Очаквайте подробности след брифинга.