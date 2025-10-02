Поредната българска застрахователна компания с голям дял в автомобилното застраховане падна в капана на собствената си политика за пазарен растеж за сметка на ниски застрахователни премии. Комисията за финансов надзор пусна съобщение, че е наложила нова забрана на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз.

"Решението бе взето днес, 01.10.2025 г., а срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Наложената забрана не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

Както е известно, на 1 юли 2025 година, на дружеството бе наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки", пише в съобщението.

Не е тайна, че преди време застрахователният надзор на Румъния и на Полша забраниха на българското застрахователно дружество да предлага услугите си на пазарите на тези 2 държави. Специално за Румъния това е може би третият случай, в който по една или друга причина българска компания е блокирана да предлага автомобилни застраховки на местния пазар.

И причините при всички са подобни - неадекватни, според регулатора, процедури за бърза оценка и възмездяване на щетите и занижени спрямо средния за пазара размер на плащанията.

В резултат, многобройни жалби на клиенти от дейността на компанията, съмнения в нейната коректност и платежоспособност и на финала - забрана за извършване на дейност. На фона на всичко това информацията, че занижените застрахователни премии, които нашите компании ползват като инструмент за разширяване на пазарните си позиции на външни пазари, водят до недостиг на застрахователните резерви и до рискове за адекватната им платежоспособност, изглежда напълно логична.

В съобщението на КФН се посочва, че действието на първата мярка е било за 3 месеца, а целта е била да се даде възможност на застрахователя да предприеме всички необходими мерки, с които да синхронизира дейността си с нормативните изисквания на съответните държави членки, в които извършва дейност.

"Налагането на новата забрана е резултат от засиленото сътрудничество на КФН с надзорните органи на държавите членки, в които "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД извършва трансгранична дейност, както и с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA).

Обменът на информация между регулаторите показва, че въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, свързани с оплакванията и опасенията на надзорните органи в приемащите държави членки", се казва в съобщението на нашия регулатор.

Трябва да е ясно, че "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД може да обжалва решението на КФН, но евентуално съдебно дело по такава жалба не спира действието на решението на регулатора. Освен това каквото и да се случи у нас "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД няма да може да възстанови дейността си в съответните държави, в които тя е спряна без изричното съгласие на местните регулатори.

И тук не говорим само за Румъния и Полша, а също така и за Гърция, Италия и Испания. А приходите от дейността на компанията на външни пазари формират много сериозен дял от общите й премиални приходи и оказват значителен ефект върху дейността й.

Но това не е всичко. В съобщението на българския регулатор се посочва, че в резултат на поредица от надзорни действия и мерки, предприети от страна на КФН, са установени и несъответствия на "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД с приложимите регулаторни изисквания към финансовото състояние на застрахователите с право на достъп до единния пазар.

"Затова КФН е предприела съответните принудителни административни мерки за постигане на нужните корекции. Това е и причината срокът на действие на новата забрана за осъществяване на трансгранична дейност да бъде определен до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН припомня, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки - Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с EIOPA", се казва още в съобщението.

По информация от КФН "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД е получил предписания да приведе в съответствие с регулаторните изисквания своя коефициент за Капиталови изисквания за платежоспособност (КИП) по методиката за изчисление на КФН, тъй като в момента по нея той е под законово изискуемите 100%, а на нашия пазар се смята за приемливо нивото не по-малко от 120 процента.

При стойности под това ниво се приема, че се появяват рискове за платежоспособността. За да се справят с подобен проблем предишните 2 дружества, получили надзорни санкции в Румъния и предписания в тази сфера, от КФН са налели много десетки милиони допълнителни ликвидни средства.

Отново по информация от КФН "ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве" АД трябва да приведе в ценово съответствие немалко от ликвидните си активи, участващи пряко и косвено във формирането на КИП. Да намали концентрацията на инвестициите чрез свързани дружества, да подобри управлението за изплащане на обезщетения и да приеме доста по-консервативен подход по отношение на прогнозите си за очакваните щети.

Бел. ред. В рамките на вчерашния ден компанията разпространи до медиите официално становище:

"Никога досега КФН не е прилагала толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател. Никога досега КФН не е пресмятала капиталовата адекватност по толкова ограничителен и открито дискриминативен метод. Никога досега КФН не е работила и настройвала регулаторите в приемащите държави толкова силно срещу български застраховател, нито толкова тенденциозно е участвала в платформа на EIOPA. Платформата наEIOPA за ДаллБогг е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието й относно ДаллБогг, остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател.

По същество, за последните три месеца, откакто трансграничните продажби са забранени от КФН, пазарното поведение на ДаллБогг е издигнато значително над средното европейско ниво. Рядко има работен ден, в който има висящи и неотговорени жалби от същия ден, при регулаторни изисквания между 15 и 45 дни, а плащанията се извършват значително преди всички крайни срокове."