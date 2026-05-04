След над три десетилетия в бизнеса, две фалита в рамките на по-малко от година и провалена сделка за държавна помощ от 500 млн. долара, знаковата американска авиокомпания Spirit Airlines прекрати дейността си през уикенда.

Последният самолет на превозвача кацна малко след полунощ на 2 май — полет от Детройт до Далас. Така приключи историята на авиокомпанията, която направи евтиното пътуване достъпно за милиони американци.

Гориво, дългове и война

Проблемите на Spirit не са от вчера. Според CNBC компанията не е на печалба от 2019 г. и е натрупала загуби от почти 5,9 млрд. долара между 2020 и 2025 г.

Към хроничните финансови затруднения се прибавиха и извънредни обстоятелства. Spirit разчиташе на самолети на Airbus, но дефект в двигателите им принуди авиокомпанията да вземе от строя десетки самолети точно когато се опитваше да разшири приходите си.

Последният удар дойде от войната с Иран. Скокът в цените на авиационното гориво, последвал конфликта, се оказа непосилен за изтощения баланс на компанията.

"Внезапното и трайно покачване на цените на горивото през последните седмици ни остави без алтернатива", заяви главният изпълнителен директор Дейв Дейвис в изявление, цитирано от USA Today.

Неуспешният опит за спасяване

Седмици преди затварянето администрацията на Тръмп водеше преговори с авиокомпанията за финансова инжекция от 500 млн. долара в замяна на 90-процентов държавен дял. Както напомня CNN президентът Тръмп лично се е ангажирал с идеята, описвайки я пред журналисти като изгодна сделка: "Имат добри самолети, добри активи. Когато цената на нефта падне, ще ги продадем на печалба."

Министърът на търговията Хауърд Лутник също е настоявал за споразумение, аргументирайки се с политическите ползи за администрацията.

Въпреки това сделката се провали. Кредиторите на Spirit отхвърлиха предложението, тъй като то поставяше правителството пред тях по отношение на вземанията. В четвъртък вечерта Лутник се е обадил лично на Дейвис и му съобщи, че държавна помощ няма да има, разказва CNN, като цитира свои източници.

Министърът на транспорта Шон Дъфи обобщи на пресконференция: "В края на краищата това беше въпрос на кредиторите. И от гледна точка на правителството — ние невинаги разполагаме с половин милиард долара в свободна сметка."

Политически скандал около JetBlue

Паралелно с обявяването на фалита се разгоря стар спор. Администрацията на Тръмп обвини предшествениците си, че блокирайки сливането на Spirit с JetBlue Airways в началото на 2024 г., са предрешили края на компанията.

Тогава за пръв път се наложи Spirit да търси защита от кредитори.

"Историята е осъдила отказа на Байдън", заяви Дъфи. Сенатор Елизабет Уорън от Демократическата партия отвърна, че сливането е забранено от федерален съдия, назначен още от Роналд Рейгън, и че именно войната с Иран и поскъпването на горивото са унищожили авиокомпанията.

Експертите са по-предпазливи в оценките си. "За съжаление крахът на Spirit е поредният сигнал, че ултраевтиният модел е под сериозен натиск, защото разходите са нараснали навсякъде", каза пред Axios Шай Гилад, преподавател в Джорджтаунския университет и бивш авиационен мениджър.

17 000 без работа, хиляди без полети

Последствията от спирането на дейността дойдоха веднага. Около 17 000 преки и косвени служители остават без работа. Президентът на Асоциацията на пилотите (ALPA) Джейсън Амбрози предупреди пред CNBC: "Болката от това решение няма да се усети в заседателните зали (на висшия мениджмънт и Борда на директорите). Тя ще бъде усетена от пилотите, стюардесите, механиците и техните семейства."

Десетки хиляди пътници се оказаха с анулирани билети. Spirit обяви, че ще върне автоматично парите на картови плащания, но за закупените с ваучери или точки от програмата за лоялност компенсацията ще се определя в хода на производството по несъстоятелност.

Министерството на транспорта препоръча на пострадалите да поискат съдействие от банките си и да проверят дали застраховката им покрива несъстоятелност на превозвач.

United, Delta, American, Southwest, JetBlue и Frontier обявиха специални тарифи за засегнатите пътници. Southwest, например, предложи еднопосочни билети от 200 до 400 долара в зависимост от разстоянието. Дъфи обаче предупреди: "Ако имате билет от Spirit, резервирайте незабавно — тези оферти няма да са налице вечно."

Краят на една ера

Spirit контролираше около 4% от вътрешния пазар в САЩ, но влиянието й върху цените беше несравнимо по-голямо. "В пазарите, където Spirit се конкурираше жестоко, тарифите ще се покачат, защото тази конкуренция вече я няма", прогнозира Гилад пред Axios.

Често се казваше, че Spirit е "авиокомпанията, която американците обичат да мразят" - заради изключително рестриктивните условия, проблемите с обслужването на клиенти и с отменени полети, но никой не може да отрече, че беше фактор, в който другите се съобразяваха.

Основана в Мичиган през 1964 г. като товарна компания, превърнала се в пътнически превозвач и приела сегашното си име през 1992 г., Spirit Airlines олицетворяваше идеята, че самолетът не е само за заможните. Нейният крах е ясен сигнал, че живеем във време на гигантско пренареждане, което засяга всички.