Има една европейска държава никога, в която популярната максима, че нищо в живота не е безплатно, не важи. Въпреки че е една от най-богатите страни в света, Люксембург предлага безплатен обществен транспорт и това привлича все повече и повече туристи, пише Travel Off Path. За разлика от Малта, където местните жители също получават безплатен транспорт, но туристите плащат, в Люксембург не е така.

Малката, но изключително модерна държава продължава да впечатлява туристите с политиката си за безплатен обществен транспорт, която важи не само за местните жители, но и за всички посетители. Според публикация на Travel Off Path именно тази инициатива допринася за нарастващия интерес към страната и рекордния брой пътувания с влак.

От 2020 г. насам Люксембург премахна таксите за пътуване с влакове, автобуси и трамваи във втора класа. Това означава, че туристите могат свободно да се качват на обществения транспорт и да разглеждат страната без допълнителни разходи за билети. Благодарение на компактните размери на държавата, за кратко време могат да се посетят както столицата Люксембург, така и живописните селища, замъците и лозарските райони по долината на река Мозел.

Интересът към железопътния транспорт в Люксембург продължава да расте, като през 2025 г. е отчетен рекорден брой пътници. Това е още едно доказателство, че удобният и безплатен обществен транспорт прави страната все по-привлекателна за посетители от цял свят.

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Страната привлича все повече хора за по-бюджетен туризъм

Макар Люксембург да е известен като една от най-богатите държави в Европа, ежедневните разходи невинаги са толкова високи, колкото много хора навярно очакват. Най-сериозното перо в бюджета обикновено е настаняването, но спестяването от транспорт позволява на туристите да използват средствата си за музеи, ресторанти или екскурзии.

За почитателите на железопътните пътешествия Люксембург предлага уникално преживяване - възможност да разгледат цялата страна, без да мислят за билети или наемане на автомобил. Не на последно място, страната е отправна точка за комбинирано пътуване до съседни държави като Франция, Белгия и Германия. И предлага много air bnb апартаменти на прилични цени.