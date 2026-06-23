Румъния е на път да пусне в експлоатация първите електрически влакове от най-голямата железопътна поръчка в страната след падането на комунистическия режим. Това се случва след като месеци наред десетки нови композиции стояха неизползвани заради липса на инфраструктура за поддръжка.

Сделката е на стойност над 4 милиарда румънски леи, или около €800 милиона, а изпълнител е добре познатият на столичани полски производител PESA. Компанията е добре производител на най-новите нископодови трамваи, които се движат по улиците на София.

До момента в северната ни съседка са доставени 26 от общо 91 електрически влака, които трябва да пристигнат до края на 2027 година.

Случаят предизвика обществен отзвук през пролетта, когато румънският министър на транспорта Раду Мирута заяви, че повече от 20 нови влака "събират прах и избледняват на слънце" на гара в Букурещ, вместо да превозват пътници.

Влакове има, поддръжка няма

Проблемът обаче не е в самите влакове. Те вече са доставени, преминали са тестове и са получили необходимите разрешения. Блокажът възниква заради липсата на напълно оборудвани сервизни бази, предвидени в договора. Производителят трябва да осигури центрове за поддръжка в Букурещ, Клуж и Сучава, но те все още не са готови.

След преговори между румънските власти и PESA е постигнато временно решение. Поддръжката ще се извършва в 2 наети бази край Букурещ, докато постоянните съоръжения бъдат завършени.

В замяна държавата ще задържа 5% от плащанията към производителя, докато той не представи доказателства, че е изпълнил ангажиментите си за изграждане и оборудване на сервизните центрове. По данни на транспортното министерство става въпрос за около 150 милиона леи.

Вече са приети официално 8осем влака, а текат процедурите по предаването им на държавния пътнически оператор CFR Călători. Очакванията са първите композиции да започнат редовни курсове още през следващите седмици по направленията Букурещ - Брашов, Констанца, Аджуд и Яш.

Проектът е част от мащабното обновяване на железопътния парк на северната ни съседка. Освен влаковете на PESA, страната получава и нови електрически мотриси от Alstom. Ако всички доставки бъдат изпълнени по график, през следващите години по румънските релси ще се движат над 120 нови електрически влака.

Първият влак на PESA пристигна в Румъния през май 2025 година, а през януари тази година регионалните композиции получиха окончателно одобрение за експлоатация. Максималната им скорост достига 160 км/ч, като над половината от регионалните влакове ще бъдат предоставени на CFR Călători, а останалите ще се използват от частни жп оператори.