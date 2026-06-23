Основателят на китайски онлайн шопинг гигант JD.com Лю Циандун предупреди, че роботите "рано или късно" ще заменят 700 000-те куриери на компанията. Изявлението идва само няколко седмици, след като той публично обеща, че никой служител няма да бъде уволнен заради автоматизацията.

Противоречието е типично за ситуацията, в която се намира китайската икономика и освен това се очаква да бъде преодоляно с мерки, чийто мащаб е възможен само в тази държава.

От обещание до предупреждение

На 27 май Лю заяви пред персонала в рамките на вътрешно обръщение, че JD.com ще "направи всичко възможно, за да защити заетостта на стотици хиляди служители, включително работниците", и че компанията "няма да съкрати нито един служител, за да го замени с машина".

Думите му бяха насочени към 900-те хиляди служители и целяха да успокоят нарастващата тревога за бъдещето им.

Скоро след това обаче стана ясно, че изявлението за пред работниците има и "дребен шрифт". Лю призна пред Financial Times, че замяната на куриерите с роботи е неизбежна - въпрос на време, не на намерение.

Това даже не е съвсем нова теза. Още през 2018 г. той заявява пред "Ройтерс", че "рано или късно цялата ни индустрия ще се управлява от AI и роботи, не от хора". Разликата сега е, че технологията е настигнала реториката.

Планът: "Проект Нирвана"

За да управлява прехода, JD.com започна инициатива, наречена "Проект Нирвана". В рамките му 700 000 куриери ще бъдат изпратени в 120 партньорски училища за техническо обучение.

Успоредно с това компанията е изградила над 80 тренировъчни бази в цял Китай, където работниците придобиват умения за поддръжка и обслужване на автоматизирани системи.

Целта е куриерите да се преквалифицират като техници, способни да поддържат роботизираните системи, които постепенно ще поемат техните маршрути.

А определено ще има какво да се ремонтира. Амбициите на JD Logistics са безпрецедентни дори за китайския мащаб: компанията планира да закупи 3 милиона робота и 1 милион автономни превозни средства. Стотици хиляди служители вече генерират тренировъчни данни за хуманоидни роботи в домове, ферми и заведения за грижа за възрастни.

Политическият контекст

Китайските власти не стоят безучастни. Съд постанови в края на април, че компаниите не могат да уволняват служители или да намаляват заплатите им само за да ги заменят с AI системи. Още през 2025 г. бе въведено изискване работодателите да преквалифицират или преназначат работниците, преди да могат да ги освободят - мярка, каквато малко други страни са приели.

На 17 юни Държавният съвет на Китай прие петгодишен план за заетостта, насочен към стабилизиране на работните места в трудоемките сектори.

Планът залага на "иновативно сътрудничество между човека и машината" - формулировка, която отразява напрежението между амбицията на Пекин да води света в роботиката и реалността на огромната му гиг-икономика.

Ще излезе ли сметката все още е трудно да се каже, но определено Китай се оформя като изпитателен полигон за гигантските промени в обществото и икономиката, които ни очакват.