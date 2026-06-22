Според проучване на Института за развитие на управлението (IMD) тази година България е на 56-то място от общо 70 държави в световната класация по конкурентоспособност, съобщи Българската търговско-промишлена палата.

Резултатите са изготвени на база анкетно проучване в периода от март до май тази година сред международни, национални и регионални организации и частни институции. Основните показатели, според които се оценява местният климат, са икономическо представяне, ефективност на правителството, бизнес среда и инфраструктура.

Единствено по последния критерий страната ни е отбелязала спад от 3 позиции, най-вече в направленията " Здравеопазване" "Образование" и " Технологична инфраструктура". По отношение на ефективността на правителството се наблюдават подобрения по някои от показателите като публични финанси и бизнес законодателство, но и спад в данъчна политика и социална рамка.

Един от най-сериозните проблеми е недостигът на пазара на труда, който ограничава производството на предприятията и възпрепятства разрастването на някои бизнеси. Частните инвестиции и иновациите също са изправени пред значителни ограничения, като сред основните причини са корупцията и непрозрачността при конкурсите за обществени поръчки. В социално-икономическо отношение пречките са свързани с неуспешната интеграция на уязвими групи, лоши образователни резултати и недостигът на кадри в здравната система.

Тази година България има подобрения в 4 от 5-те показателя за икономическо развитие, а именно - вътрешни продажби, международни инвестиции, заетост и цени. Класира се негативно по отношение на международната търговия и по-конкретно - при износа.

Ниският публичен дълг пък създава фискално пространство за инвестиции в изкуствен интелект, отбрана и технологии. Въпреки това, тази благоприятна среда остава неоползотворена, а високото ниво на компетентност в областта на AI и информационните технологии има ограничено въздействие върху по-широката икономика.

Предвид бързото развитие и нуждите на сектора в световен мащаб, това дава на България възможност за привличане на нови инвестиции. Гърция вече работи в тази посока и обяви, че планира изграждане на модерни технологични инфраструктури като центрове за данни. Неслучайно първите три държави в Класацията за световната конкурентоспособност тази година са Сингапур, Хонконг и Швейцария - водещи в сферите на технологиите и иновациите.

Изследването на IMD показва, че България продължава да изостава по отношение на конкурентоспособността, като от 2021 година до днес е паднала с три места. Тепърва предстои обаче да се видят ползите от реформите по ПВУ и подготовката за приемането на еврото, отбелязват от БТПП.