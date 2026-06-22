Грижата за външния вид се превръща във все по-мащабен пазар не само в развитите икономики, но и в догонващите ги. Ето защо за първи път в студиото на Money.bg коментираме темата за тенденциите в бизнеса с красотата, който се радва на растящи финансови обороти и у нас. Гостува ни Гергана Лечова, основател на центъра за холистична грижа House of Beauty Sofia.

"Тенденцията в момента е клиентите да изглеждат възможно най-естествено. Не търсим бързи резултати, въпреки че маркетингът в социалните мрежи като Instagram и TikTok често създава очакването, че за месец могат да се постигнат впечатляващи промени. Това обаче е нереалистично", обяснява предприемачът.

"От друга страна глобалните тенденции са насочени към регенеративни терапии и процедури, които разглеждат кожата като част от цялостното състояние на организма, а не като изолиран елемент. Фокусът е върху дългосрочното подобряване на качеството на кожата и постигането на естествени, устойчиви резултати", добавя тя.

Грижата за кожата осигурява в световен мащаб оборот от 99 милиарда долара на различните бизнеси по цялата верига, казва Лечова. Водещият пазар е американският, на който се падат 35% дял от този обем. По думите на експерта, именно американските производители на козметични продукти са онези, които създават глобалните трендове. Не обаче и за българския пазар:

"Това, което съм забелязала, е, че в САЩ именно производителите създават тенденциите, докато в България клиентите по-често търсят решения според реалните си нужди. Българският потребител вече е много информиран и поставя изискванията си на високо ниво", обяснява тя.

Да създадеш бизнес на цената на един апартамент

Гергана Лечова напипва растяща бизнес ниша у нас и решава да напусне корпоративната среда, за да създаде първия си собствен бизнес точно преди 2 години. Тегли ипотечен кредит, с който финансира първоначалните разходи на компанията си "Бюти Сикретс 27" ЕООД:

"Първоначалната ми инвестиция беше между 200 000 и 250 000 евро, но тя далеч не приключи с откриването на центъра. В този бизнес трябва постоянно да се надгражда - с нова апаратура, обучения за екипа и нови продукти. Освен това разходите непрекъснато растат заради инфлацията, увеличаващите се наеми и осигуровки. Това е индустрия, в която инвестициите не са еднократни, а постоянен процес".

За локация се спира на улица "Персенк" 31 в квартал "Лозенец", като избира да ремонтира стара къща в "малко френски стил" вместо да търси нов имот. "Направих ремонта така, че да е удобно и уютно на клиентите и да се чувстват като у дома си. Не направих компромис с абсолютно никакви материали".

Ефектът на червеното червило и маржовете на печалба

Не пропускаме да попитаме бизнес дамата въпрос по тема, по която много хора спекулират - колко пари изкарват студиата за красота.

"Въпреки популярните представи, маржовете не са толкова високи, колкото мнозина смятат. Печалбата идва основно от по-добрата заетост на персонала и оптималното използване на работното време. При салоните, които предлагат само неинвазивни процедури, по-малките обекти обикновено работят с марж между 10% и 20%. Добре управляваните салони постигат над 15%, а най-успешните могат да достигнат и над 30%".

Лечова добавя, че според позната икономическа теория, известна като "ефектът на червеното червило", това е бизнес, който запазва своята устойчивост по време на кризи и според нея това е една от причините той да привлича все повече капитали.

Питаме я и за възнагражденията в индустрията с оглед повишаващите се цени на услугите и тя е категорична: в нашия бранш стартовото възнаграждение за човек без сериозен опит е около 1500 евро бруто. Оттам нататък развитието зависи от самия специалист - доколко е готов да се обучава, да надгражда знанията си и да бъде постоянен в работата си. Тя добавя, че не можеш за 6 месеца да станеш добър, изискват се мното работа, търпение и непрестанно усъвършенстване.

Европа срещу останалия свят в производството на козметични продукти

Когато говорим за печалба, един от начините да я увеличиш, е да използваш по-нискокачествени козметични продукти, които са сред основните разходи в този бизнес. Но това си има скрита цена, която всеки клиент би платил.

"Говорим за здравето на хората и сме изключително внимателни с подбора на нашите доставчици. Работим с брандове, които са доказани и имат сериозни клинични проучвания зад гърба си - говорим за 5, 10, 15, дори 20 години натрупан опит", обяснява Лечова. Няколко пъти по време на разговора ни тя натъртва, че залага само на европейски производители, чието производство бива контролирано.

"САЩ, Европа, Германия и Южна Корея са сред водещите производители, като Корея расте с много висока скорост. Важно е да се каже обаче, че американските производители използват съставки, забранени в ЕС и затова работим с европейски".