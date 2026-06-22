Американската инвестиционна компания Castlelake направи публично третото си поред предложение за придобиване на британския нискотарифен превозвач easyJet - и отново получи отказ. Бордът на авиокомпанията отхвърли офертата като "силно опортюнистична" и "опит за евтино придобиване".

Това е важно за пътуващите между България и Великобритания - easyJet остава една от опциите за полет от София или Бургас до Лондон или Манчестър.

Castlelake, базирана в Минеаполис компания с активи под управление за около 37 милиарда долара, внесе три последователни предложения - съответно по 560, 600 и 625 пенса на акция.

Последната оферта оценява easyJet на около 4,74 милиарда британски лири (близо 5,9 милиарда евро) и представлява премия от около 59% спрямо затварящата цена от 394,20 пенса на 28 май - последната сесия преди Castlelake да оповести интереса си. Всичките три предложения са отхвърлени единодушно.

След като бордът отказа да влезе в преговори, Castlelake реши да оповести офертата директно пред акционерите. Съгласно британските правила за поглъщания, компанията има срок до 26 юни да внесе официална оферта или да се оттегли за шест месеца.

easyJet е един от трите най-големи нискотарифни превозвачи в Европа, наред с Ryanair и Wizz Air, като над 90 милиона превозени пътници годишно и мрежа от над 1200 маршрута в 38 страни. Авиопаркът му наброява 366 самолета - изцяло Airbus от серията A320.

За шестте месеца до март 2026 г. компанията отчита загуба преди данъци от 745 милиона долара, което Castlelake изтъква като аргумент за ниската оценка. easyJet пък твърди, че е на прав път да постигне средносрочната си цел: над 1 милиард лири годишна печалба преди данъци.

Какво казват двете страни

easyJet настоява, че акциите му са "временно потиснати" заради войната в Близкия Изток, повдигнала цените на авиационното гориво, и не отразяват реалните средносрочни перспективи. Бордът заяви, че предложената структура на собственост е "непрозрачна" и не дава основание да се прецени дали сделката е изпълнима.

Castlelake от своя страна предложи решение за регулаторния проблем: правилата на ЕС изискват европейските авиокомпании да са мажоритарно собственост на граждани на ЕС.

Затова американската фирма планира да ограничи дела си до 49%, а останалите 51% да се държат от партньори с европейско гражданство - Питър Белоу, бивш оперативен директор на easyJet и Ryanair, и Марк Брийн, ръководител на авиационна консултантска компания.