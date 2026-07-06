След седмици на категорични откази една от най-големите нискотарифни авиокомпании в Европа - easyJet, направи рязък обрат. Превозвачът вече е готов да препоръча на акционерите си подобрената оферта за придобиване от американския инвестиционен фонд Castlelake, пише Ройтерс.

Новото предложение оценява британския превозвач на £5,5 милиарда ($7,34 милиарда), като предлага по 690 пенса за акция. Това е с цели 73% над цената на книжата преди Castlelake да разкрие интереса си към компанията в края на май.

Бордът на easyJet заяви, че офертата е на ниво, което "би бил склонен да препоръча" на акционерите, ако бъде внесено официално предложение. Американският фонд разполага със срок до 3 август, за да направи това.

Ако сделката бъде финализирана, Castlelake ще свали easyJet от Лондонската фондова борса. Това би било едно от най-големите придобивания в европейската авиация през последните години, коментират анализатори. Както и сигурен знак за засиления интерес на американски инвестиционни фондове към подценени европейски публични компании.

Както Money.bg вече писа, интересът на Castlelake към easyJet стана публичен в края на май. Последваха 3 последователни оферти - по 560, 600 и 625 пенса за акция, като последната оценяваше авиокомпанията на около £4,93 милиарда.

Тогава бордът на easyJet единодушно ги отхвърли, определяйки ги като "силно опортюнистични" и опит за придобиване на компанията в момент, когато пазарната й оценка е временно потисната. От ръководството аргументираха позицията си с по-високите цени на авиационното гориво и несигурността около конфликта в Близкия изток, които според тях не отразяват реалните средносрочни перспективи на бизнеса.

Въпреки публичния отказ обаче easyJet предостави на Castlelake ограничен достъп до част от търговската си информация. Това позволи преговорите да продължат и в крайна сметка доведе до значително подобрената оферта.

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Защо easyJet е толкова ценна

Основана през 1995 г., easyJet е сред трите най-големи нискотарифни авиокомпании в Европа наред с Ryanair и Wizz Air. Компанията обслужва над 1200 маршрута в 38 държави с флот от 355 самолета Airbus.

Една от най-големите й ценности са слотовете за излитане и кацане на някои от най-натоварените европейски летища, сред които Лондон Гетуик, Париж и Женева. Това се счита за актив, който трудно може да бъде възпроизведен и е особено привлекателен за потенциални купувачи.

За българските пътници easyJet също е добре познат превозвач, като изпълнява полети между София и Бургас и Великобритания, а от края на 2024-а стартира и линия до парижкото летище Орли.

Брюксел може да се окаже решаващ

Въпреки принципното съгласие на борда, пред сделката остава сериозно регулаторно препятствие. Европейските правила изискват авиокомпаниите, извършващи полети в ЕС, да бъдат мажоритарно собственост и под контрола на граждани на Европейския съюз. Именно затова Castlelake вече предложи структура, при която ще държи 49% от дружеството, а останалите 51% ще бъдат притежавани от двама европейски партньори. Това са бившият главен изпълнителен директор на Malaysia Airlines и бивш оперативен директор на easyJet Питър Белю и авиационният мениджър Марк Брийн.

Подобна конструкция цели да гарантира, че превозвачът ще запази правата си да извършва вътрешноевропейски полети и след евентуалната смяна на собствеността.

Базираната в Минеаполис инвестиционна компания управлява активи за около $37 милиарда и е сред най-големите инвеститори във въздушния транспорт. Освен че финансира авиокомпании по света, Castlelake отдава самолети на лизинг на около 200 превозвача.