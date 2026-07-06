Цените на петрола започнаха седмицата с лек спад, след като страните от ОПЕК+ се споразумяха за ново увеличение на производствените си цели от август. Решението беше очаквано от пазара, което ограничи реакцията на котировките.

В сутрешната търговия сортът Брент отчете понижение с около 0,5% до $71,8 за барел, а американският WTI губеше близо 0,3% до $68,5 за барел.

В неделя алиансът на ОПЕК и неговите партньори, сред които Русия, одобри увеличение на производствените квоти със 188 000 барела дневно от август. Това е петият пореден месец, в който групата постепенно разхлабва доброволните ограничения върху добива.

Според анализатори решението беше напълно очаквано и вече до голяма степен е било отчетено в цените. Инвеститорите продължават да следят най-вече развитието на отношенията между САЩ и Иран и ситуацията около Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол, посочва Ройтерс.

Възстановяването на корабоплаването през протока постепенно нормализира доставките от страните в Персийския залив, което също оказва натиск върху цените. По време на конфликта с Иран транспортът беше сериозно затруднен и част от производителите не успяха да реализират планираното увеличение на добива въпреки по-високите производствени квоти.

Данните показват, че процесът на възстановяване вече е в ход. Според проучване на Ройтерс добивът на ОПЕК през юни е нараснал с 3,3 млн. барела дневно спрямо май и е достигнал 19,43 млн. барела дневно. Износът на петрол от страните в Персийския залив също се е увеличил с над 3 млн. барела дневно спрямо предходния месец и вече надхвърля 10 млн. барела дневно, макар че все още остава приблизително с 40% под нивата отпреди конфликта.

Допълнително предлагане идва и от Русия. Според Ройтерс доставките на суров петрол от западните руски пристанища са достигнали рекордни нива през юни и се очаква да останат високи и през юли, след като повредите по част от рафинериите вследствие на украински атаки с дронове принудиха Москва да насочи повече суров петрол към износ.