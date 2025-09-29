Цените на петрола започнаха седмицата със спад, съобщават световните медии. Това се случи, след като бе възобновен износът от иракски Кюрдистан към Турция и на фона на очаквано ново увеличение на производството от страна на ОПЕК през ноември.

Фючърсите на суровия петрол Brent се понижиха с 0,5% до $69,79 за барел в ранната азиатска търговия в понеделник, докато американският сорт WTI падна с 0,7% до $65,29 за барел. Те отстъпиха част от силните си печалби от миналата седмица, когато отчетоха най-големия си ръст от юни насам - над 4% ръст.

Рестартирането на кюрдския износ стана факт след междинно споразумение между федералното правителство на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан и международните производители в региона.

По данни на иракското министерство на петрола, през тръбопровода към турското пристанище Джейхан вече текат 180-190 хил. барела на ден, като обемите може да достигнат 230 хил. барела в идните месеци. САЩ активно настояваха за разрешаване на спора, разглеждайки кюрдския петрол като ключов за стабилността на глобалните доставки.

В същото време ОПЕК се готви да одобри ново увеличение на добива - поне със 137 хил. барела дневно от ноември, сочат източници, близки до преговорите. Това ще бъде поредна стъпка в постепенния отказ от производствените ограничения, въведени по-рано, като целта на картела и съюзниците му е да възстановят пазарен дял в условия на сравнително стабилни цени.

Въпреки плановете, групата продължава да произвежда с близо 500 хил. барела дневно по-малко от официалните си цели.

Геополитически предизвикателства

Спадът в цените идва и на фона на високи геополитически рискове. Миналата седмица атаките с украински дронове срещу енергийната инфраструктура на Русия ограничиха временно износа на горива от страната, което подкрепи цените. Москва отговори с масирани удари по Киев и други украински градове.

Паралелно, ООН възстанови оръжейното ембарго и санкции срещу Иран заради ядрената му програма - ход, който може допълнително да изостри напрежението в региона.