Криптогигантът Binance е на ръба да загуби правото си да оперира в ЕС, след като опита му да получи лиценз в Гърция се провали само седмица преди крайния срок, заложен в европейското законодателство, предаде "Ройтерс".

Най-голямата централизирана борса за виртуални валути продължава да търси начин да остане на пазара на Стария континент, на който има милиони потребители.

Какво точно се случи?

Според агенцията Binance е преустановила или е била принудена да оттегли заявлението си за лиценз пред гръцкия финансов регулатор.

Този лиценз трябваше да послужи като начало за легитимното и безпроблемно "паспортизиране" на услугите ѝ в рамките на целия Европейски съюз.

Източници на "Ройтерс" твърдят, че компанията е водила разговори с властите в Ирландия, Латвия и Гърция, но и трите страни са отказали да дадат лиценз на Binance. Ръководителят на европейския и британския бизнес на Binance Джилиан Линч заяви пред агенцията, че е бил осъществен контакт с регулатори в 4 или 5 държави, но официални документи са били подадени само в Гърция.

Πpипoмнямe, чe пo-paнo пpeз мaй Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия нaлoжи глoбa oт 500 милиoнa eвpo нa Віnаnсе зa нapyшeния, cвъpзaни c пpaнe нa пapи, и липca нa пpoзpaчнocт. Toвa e нaй-гoлямaтa глoбa, нaлaгaнa дoceгa нa ĸpиптo ĸoмпaния в EC.

Според "Ройтерс" именно по-ранните наказания за пране на пари, непрозрачната корпоративна структура и възприеманото като рисково корпоративно поведение са в основата на гръцкия отказ.

Така Binance се изправя пред вероятността да не може да покрие изискванията на MiCA. Регламентът за пазарите на криптоактиви е единна европейска рамка, която изисква всички криптоборси да придобият местен лиценз, за да оперират законно в Европейския съюз.

Според правилата на ЕС, криптокомпаниите трябва да имат такъв лиценз в поне една държава членка до юли тази година. А това е след само седмица.

Позицията на Binance

В отговор на запитване на Money.bg Binance излязоха със следната позиция. Публикуваме я без редакторска намеса:

"Binance взе решение да оттегли заявлението си за лиценза по MiCA пред Гръцката комисия по капиталовите пазари (HCMC) и да продължи процедурата по лицензиране в друга държава членка на ЕС. Когато сме готови да обявим коя е тази държава, ще го направим публично.

Взехме това решение след внимателна оценка на текущия статус и сроковете на процеса в Гърция, като поставихме интересите на нашите потребители на първо място. Binance работи конструктивно и добросъвестно с HCMC в продължение на много месеци.

Въпреки това, при липсата на официално решение с наближаването на края на преходния период по MiCA, взехме разумното решение да продължим напред по начин, който осигурява по-голяма яснота за потребителите и ни позволява да следваме дългосрочен и съобразен с регулаторните изисквания път в Европа.

Европа остава важен пазар за Binance и нашият ангажимент към дейност в рамките на ясна, справедлива и хармонизирана регулаторна рамка по MiCA остава непроменен. Нашите амбиции в Европа остават същите и сме уверени, че през следващите месеци ще получим лиценз по MiCA.

Междувременно ще предприемем необходимите действия преди 1 юли, за да останем в съответствие с приложимите изисквания. Това означава, че част от потребителите може да бъдат засегнати, като ще комуникираме директно с тях, за да предоставим ясна информация относно следващите стъпки.

Всички потребителски средства остават защитени и в безопасност. Наш приоритет е да сведем до минимум неудобствата, да осигурим яснота за потребителите и да продължим да изграждаме надеждна и съобразена с регулациите екосистема за дигитални активи в световен мащаб.

Моля, свържете се директно с отдела за обслужване на клиенти, за да получите отговори на вашите въпроси и да разберете какви действия е необходимо да предприемете. За връзка с отдела за обслужване на клиенти посетете: https://www.binance.com/support.

Уверени сме в бъдещето си в Европа и ще продължим да работим с регулаторните органи, за да определим най-подходящия път напред за Binance и нашите клиенти в ЕС."