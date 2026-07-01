Следващият ви смартфон, лаптоп или електромобил е напът да поскъпне сериозно, още преди изобщо да е слязъл от поточната линия. В САЩ предстои криза, която ще бъде усетена от всички. И с това вече се съгласяват едни от най-влиятелните хора в технологичния свят.
Според основателя на Tesla и SpaceX Илон Мъск, и Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple, в момента САЩ и глобалната икономика се намират на прага на нов безпрецедентен дефицит на чипове за памет.
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Този път виновник e ненаситният глад на изкуствения интелект, който "изяжда" наличните технологии на пазара, смятат те. Голяма роля играят и центровете за данни, които потребяват все повече ресурс и купуват на четворно по-високи цени.
Намирането на общ език между хора, които често са изразявали несъгласие един с друг може би е знак, който не трябва да се пропуска.
Срещата, която спря войната
Спор между Илон Мъск и Тим Кук избухна през есента на 2022 г., когато Мъск пое социалната мрежа X, тогава още Twitter. Ексцентричният милиардер нееднократно е критикувал комисионна от 30%, която Apple прибира от продажбите и абонаментите през нейните платформи.
Определя тази политика като "де факто глобален данък върху интернет".
Мъск обвини технологичния гигант и в цензура заради рестрикции върху X, заплахи за сваляне на приложението от App Store и спиране на рекламите. В разгара на конфликта стана ясно, че Apple е спряла по-голямата част от платените си реклами в мрежата.
Присъщо за Тим Кук, и след дипломатично мълчание, след лична среща в централата на Apple заедно постигнаха примирие.
Най-големият скок на цените...
Сега Мъск публикува цитат на Тим Кук в социалната мрежа X, който по-рано този месец заяви, че недостигът на памет е достигнал "100-годишно наводнение" и че никога не е виждал "нещо подобно в никоя област от над 40 години".
Създателят на Tesla се съгласи с Кук. След това написа, че това е "най-големият скок на цените, който някога е виждал", цитиран от AOL.
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Нарастващото търсене на чипове и произтичащите от това разходи са намалили маржовете на компаниите. Днес почти всяка потребителска електроника е с процесор и се нуждае от тези технологии, именно заради това много от компаниите повишават цените на крайния продукт.
Както Money.bg вече писа, Apple увеличи цените на няколко модела MacBook и iPad, като някои устройства поскъпнаха с до 300 долара.
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Компаниите Xbox и Microsoft направиха същото. От 1 август игровите конзоли на Xbox ще увеличат цената си с до 150 долара.
И да, надпреварата за AI е в разгара си, но ще се усети от потребителския портфейл. Решението на Мъск? "Недостигът на производство спрямо търсенето е безумен. Необходимо е МНОГО по-голямо производство", пише той в X.
Това води до все по-голямо пренасочване на капитал. Парите ще отиват за скъп хардуер, вместо да се инвестират в реално икономическо производство.
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