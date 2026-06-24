Според изследователската агенция Hurun Research през 2025 година всеки ден са се появявали двама нови милиардери. Така общият им брой в световен мащаб достига 4020 души, като се е увеличил със 17% от предходната, а средната им възраст е 65 години.

Силната концентрация на богатство и борбата за привличане и създаване на милиардери продължават и през тази година. Двете най-големи икономики - САЩ и Китай - са дом на повече от половината от хората с над милиард долара в света, показва петнадесетият годишен доклад на агенцията.

Първенецът в класацията е Китай с 1110 души според данни от началото на 2026 година. Най-впечатляващото е, че броят им е нараснал със 75% през последното десетилетие. На второ място, със сравнително голяма разлика, се нарежда САЩ с 1000 души. Страната има силно развити капиталови пазари, голям технологичен сектор и е дом на много от най-големите компании в света по пазарна стойност. Интересното е, че за първи път Бил Гейтс е извън челната десетка.

При класацията на градовете Ню Йорк остава на първо място с 146-ма милиардери. Следващите три града обаче са китайски - Шенжен ("световен център на електрониката"), Шанхай и Пекин.

На трето място сред страните е Индия, като разликата с първите две е почти три пъти - общо 308 милиардери. Според анализаторите най-голямо въздействие има технологичният сектор, който миналата година привлече сериозни инвестиции, както и по-големият потребителски пазар. Благодарение на това, Азия е дом на 58% на световните милиардери.

Европа остава на по-задни позиции, като на 4-то, 5-то и 6-то място са Германия, Великобритания и Швейцария със съответно 171, 150 и 114 милиардери. Най-богатият човек на континента и единственият неамериканец в топ 10 е Бернар Арно, който управлява LVMH.

Не е изненада, че сред най-доходоносните сектори е разработването на изкуствен интелект - общо 114 милиардери, като 46 от тях влизат за първи път в класацията. Този на финансовите услуги също показва впечатляващи резултати (10% от милиардерите), а след него се нареждат медиите, развлеченията и търговията на дребно. Криптомилиардерите са едва 23-ма, а тези, свързани със спорт - 25-ма.

Жените-милиардери, които са изградили самостоятелно богатството си, са 285, а най-младите в списъка са основателите на стартъпа за изкуствен интелект MERCOR. Не за всички обаче годината е била успешна - 96 души са загубили статута си на милиардери, което е най-малкият брой, откакто се води статистика.

Въпреки увеличаващият се брой богаташи, проблемът с концентрацията им остава... за петнадесета поредна година. Огромните разлики (над 10 пъти) между първата и четвъртата страна индикира за неравномерен икономически климат в световен мащаб и ограничени възможности за развитие.