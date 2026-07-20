Все по‑ясно се очертава твърдо ядро устройства с Windows 10, които не могат или не желаят да преминат към Windows 11 - проблем, който поставя предприятията пред нарастващ риск, докато опциите за поддръжка постепенно изтичат, пише The Register.

Данните на Lansweeper показват, че Windows 10 все още работи на 16,9% от наблюдаваните машини - приблизително едно от всеки шест устройства. Само година по‑рано делът беше около половината от всички системи, а към края на стандартната поддръжка спадна до ниските 40%. След това намалението продължи до 18,6% през юни, но миграцията вече е почти замряла.

Проблемът е, че дори устройствата, включени в програмата Extended Security Updates (ESU), ще станат уязвими. Потребителските машини получават актуализации до 12 октомври 2027 г., а бизнес клиентите - срещу заплащане - до 10 октомври 2028 г. След тези дати корекции няма да има.

Най‑засегнати са малките и средни предприятия: 21,4% от техните устройства все още работят с Windows 10, като основната бариера е цената. В здравеопазването и фармацията делът достига 23%, а в търговията - 22,7%.

Според Lansweeper едно устройство с Windows 10 носи средно 1903 активни CVE уязвимости срещу 652 при Windows 11 - разлика от 2,9 пъти. Част от риска идва от т.нар. patch diffing: поправките за Windows 11 могат да бъдат анализирани и използвани за откриване на слабости в Windows 10, което на практика предоставя "карта" на атакуващите.

Около 14% от устройствата с Windows 10 имат инсталирани ESU пачове. Но значителна част от останалите системи не са "изоставени", а задържани от зависимости към доставчици, липса на сертификация, разходи или поемане на риска.

Много медицински и индустриални устройства са обвързани с конкретни версии на операционната система, а Windows 11‑сертифицирани варианти все още липсват. В търговията хардуерът често е заключен към определена ОС заради гаранционни и регулаторни изисквания. Дори ESU не решава проблема, ако доставчикът е отговорен за поддръжката и не предлага миграция.

Ситуацията се усложнява от забавянето в приемането на Windows 11 и растящите цени на нов хардуер. Както отбелязва Lansweeper, "лесните миграции вече са направени". Останали са устройствата, които не могат или не искат да преминат напред.

За администраторите това означава спешна нужда да идентифицират всички Windows 10 машини и да оценят нивото им на защита. С времето делът на уязвимите устройства неизбежно ще расте, особено там, където преходът към Windows 11 не е възможен.