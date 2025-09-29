Европейските потребители на Windows 10 ще получат безплатни актуализации за сигурност за цяла една година след официалното прекратяване на поддръжката на операционната система. Единственото условие е наличието на Microsoft акаунт, потвърдиха от компанията пред нидерландския портал Tweakers.net.

Това сериозно променя досега известната ситуация - знаеше се, че потребителите ще трябва да платят 30 долара или да използват определени Microsoft продукти и услуги, за да продължат да получават ъпдейти за W10.

Победа за европейските потребители

Windows 10 излезе през 2015 г. с обещанието, че ще е "последната версия" на операционната система. Идеята беше, че нататък ще има непрекъснато надграждане на съществуващата платформа. Microsoft даже за първи път дадоха възможност Windows 7 и Windows 8 потребителите да направят безплатен ъпгрейд.

Много бързо реалността показа, че планът е бил нереалистичен. Големите по мащаб ъпдейти вървяха със свои собствени хардуерни изисквания, които доведоха до фрагментация. Най-простият пример - през 2015 г. Windows 10 вървеше съвсем прилично на компютри с механичен твърд диск, докато 3-4 години по-късно наличието на SSD се превърна в абсолютна необходимост за нормална работа на машината.

Освен всичко друго, хардуерните партньори на Microsoft със сигурност не бяха щастливи от посланието, че ъпгрейдът вече е по-скоро пожелателен. След първоначалната пандемична вълна на търсене на компютри, пазарът определено имаше нужда от нов "суперцикъл".

И именно в тази ситуация дойде Windows 11. Отново като безплатен ъпгрейд, но освен това със специфично системно изискване - наличие на хардуерен TPM модул за сигурност на данните. Това автоматично отся много компютри с по-стар хардуер. Очаквано, ентусиазмът на потребителите не беше голям и W11 дълго след старта си оставаше далеч зад своя предшественик.

Така идваме и до решението за спирането на Windows 10. То е насрочено за 14 октомври 2025 г. Първоначално за обикновените потребители тя беше "без право на обжалване", но по-късно бяха дадени една платена и две безплатни опции за получаване на актуализации за сигурност.

Платената опция възлизаше на еднократно плащане от 30 долара за потребителите. Двете безплатни варианта включваха архивиране на данни в облачната услуга на Microsoft или използване на Rewards точки, които потребителите натрупват чрез употребата на Microsoft продукти като браузъра Edge и търсачката Bing.

Как европейското законодателство помага

В писмо до Microsoft от края на юли паневропейската потребителска организация Euroconsumers заяви, че условията за Extended Security Updates (ESU) вероятно нарушават европейското законодателство, включително Директивата за цифрово съдържание и Закона за цифровите пазари (Digital Markets Act).

Елс Брюгеман, ръководител на Euroconsumers, обясни пред медиите, че контактът с Microsoft по този въпрос датира от 2021 година. След продължителни преговори, компанията се е съгласила да промени своето предложение.

Вероятно не само от добра воля. Санкциите по DMA са процент от глобалния годишен оборот - а даже Microsoft не могат да си позволят да плащат десетки милиарди долари заради закононарушения в ЕС.

Какво трябва да направят потребителите

Потребителите от Европейското икономическо пространство могат да получават безплатни актуализации за сигурност до 13 октомври 2026 г. без предварително поставените условия.

Единственото изискване остава наличието на Microsoft акаунт за записване в ESU програмата. Той е безплатен.

Microsoft работи по преразглеждане на процеса за записване в ESU, за да направи новата опция по-ясна за потребителите.