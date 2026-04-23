Броят на милиардерите в света може да нарасне до близо 4000 души до 2031 г., показва нов анализ на консултантската компания Knight Frank. Прогнозата сочи ръст от около 25% спрямо настоящите около 3110 милиардери, като тенденцията отразява ускорено натрупване на богатство в глобален мащаб.

Докладът отбелязва, че ръстът е резултат от по-бързото създаване на големи състояния в различни сектори, като ключова роля имат технологиите, капиталовите пазари и ефектите от развитието на изкуствения интелект. В анализа се подчертава, че способността за мащабиране на бизнеси никога не е била по-висока, което улеснява бързото увеличаване на личните състояния.

Силен ръст и при свръхзаможните

Освен милиардерите, значително нараства и броят на хората с нетно богатство над 30 млн. долара. Те вече са над 713 хил. в световен мащаб, спрямо около 162 хил. през 2021 г. Ръстът се свързва основно с повишаването на стойността на финансовите и имотните активи през последните години.

Прогнозата очертава различна динамика по региони. Най-силен относителен ръст се очаква в Саудитска Арабия - от 23 милиардери през 2026 г. до 65 през 2031 г. В Полша броят им се очаква да се увеличи от 13 на 29, а в Швеция - от 32 на 58, което представлява ръст от 26 души.

Концентрация на богатство и неравенство

Докладът се вписва в по-широката картина на нарастваща концентрация на богатство. Според изследвания, цитирани в анализа, малък дял от световното население контролира значителна част от глобалните активи, което засилва дебата за данъчното облагане на най-богатите и ролята им в икономиката и политиката.

Сред водещите фигури в глобалното богатство остават представители на технологичния сектор. Според класации на Forbes, най-богатият човек в света е Илон Мъск, следван от съоснователя на Google Лари Пейдж и основателя на Amazon Джеф Безос.