Руските милиардери са увеличили богатството си с 11% до рекордните 696,5 милиарда долара през последната година, въпреки войната в Украйна и западните санкции, съобщава Forbes Русия.

Най-богатите руснаци имат бизнеси, опериращи с огромните запаси от природни ресурси на страната. Богатството им се е повишило, защото прекъсванията на търговските потоци през Ормузкия проток повишиха цените на стоките в глобален мащаб.

Класирането изброява 155 руски милиардера, спрямо почти двойно по-малко в началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г. Според доклада богатството им отбелязва четвърта поредна година на растеж.

Кои са най-богатите?

Интересен факт е, че няма нови имена в горната част на списъка. Само топ 20 от тях притежават почти половината от активите на най-богатите - над 300 милиарда долара.

Според класацията на Forbes генералният директор на инвестиционната компания Servergroup Алексей Мордашов е най-богатият милиардер в Русия. Неговото богатство възлиза на 37 милиарда долара. За една година то се е повишило с около 8,5 милиарда, или с цели 30%.

Източник: iStock Яхтата NORD, собственост на Алексей Мордашов, стои на кея във Владивосток, 2022 г.

Мордашов се счита за част от тесния кръг на Путин. Той е мажоритарен акционер в стоманодобивния гигант Северстал и притежава дялове в компании за златодобив като Nordgold. Занимава се също така и с търговия на дребно и енергетика.

Владимир Потанин е с богатство от 29,7 милиарда долара и е вторият най-богат в Русия. Неговият основен холдинг е Interros, и е генерален директор на Nornickel.

През последните години той значително разшири влиянието си в банковия сектор, придобивайки Росбанк и значителен дял в TCS Group (T-Bank/Tinkoff). Потанин е смятан за един от най-влиятелните олигарси и е близък с Кремъл.

Бившият началник на Лукойл Вагит Алекперов е класиран на трето място с богатство, близко до това на Потанин - 29,6 милиарда долара. Считан е за важна фигура, която осигурява връзката между политическото ръководство и енергийния сектор.

През април 2022 г. Алекперов официално се оттегли от поста президент на компанията и напусна борда на директорите, след като беше санкциониран от Великобритания и Австралия. Поради международния натиск Лукойл беше принудена да разпродава част от чуждестранните си активи, включително в Европа.

На четвърто място в класацията се нарежда Леонид Михелсън - изпълнителен директор на газовия гигант Novatek. Богатството му се оценява на около 28,5 милиарда долара. Михелсон притежава около 1/4 от Новатек, който е най-големият частен производител на природен газ в Русия. Има значителен дял и в нефтохимическия холдинг "Сибур".

Той е също един от влиятелните фигури, приближени до Москва. Въпреки международните ограничения върху газовия сектор, състоянието му остава стабилно благодарение на износа на втечнен природен газ за Азия.

По-богати от цялото население

Комбинираното богатство на милиардерите в Русия надвишава общите банкови спестявания на цялото руско население, пише The Moscow Times. Общото състояние на най-богатите руснаци в списъка възлиза на приблизително 550 милиарда долара.

По данни на Централната банка на Русия, общият обем на депозитите и средствата на физически лица в банките варира около 45-50 трилиона рубли, което по текущи курсове е около 500 милиарда долара.

Милиардерите държат активите си в глобални компании и често в чужда валута. Спестяванията на обикновените хора са в местната рубла, която се обезценява спрямо долара.