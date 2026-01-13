Китайският производител на електрически превозни средства Xpeng може да листва на фондовата борса своето подразделение за летящи автомобили Aridge (бившата Xpeng AeroHT) през тази година, съобщава Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

По думите им, въпросът още се обсъжда и е възможно тези планове да бъдат променени.

Вече е подадена т.нар. конфиденциална заявка за първично публично публично предлагане (IPO) на фондовата борса в Хонконг. А за организация и подготовка на листването, са наети американските инвестиционни банки JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Представители на Xpeng, JPMorgan и Morgan Stanley отказаха коментар по въпроса за Bloomberg.

Aridge има завод в град Гуанджоу с площ от 120 000 квадратни метра, като там капацитетът е, да може да се произвежда по един летящ автомобил на всеки половин час.

Доставките за клиентите на първия летящ автомобил, са планирани за края на 2026 година. Това е най-голямата компания в Азия в сектора на летящите автомобили.

Сред основните й собствениците са главният изпълнителен директор на Xpeng, Хе Сяопън, както и самата компания Xpeng.