Войната в Иран оказва сериозно влияние на пазара на имоти в Дубай, като част от потенциалните купувачи се отдръпват, а обемът на сделките е намалял с около 20% през март. Макар това да показва, че секторът навлиза в по-балансирана фаза след годините на еуфория и двуцифрен ценови ръст, забавянето надвишава дори това от времената на пандемия. Това принуждава строителния бранш да се преориентира от изграждането на луксозни вили и комплекси към реализирането на инфраструктурни проекти.

"Бизнес както обикновено"

Въпреки спада на купувачите през последните няколко месеца, Innovo Group - компания с портфолио от проекти на стойност около 8,2 милиарда долара, не е отчела нито едно анулиране от началото на конфликта. Наблюдава се обаче интересна тенденция - вместо обичайният термин в строителството BUA, което означава разгърната застроена площ, като популярен израз на пазара се налага BAU - бизнес както обикновено.

Само че обикновеното вече изглежда различно. "Видяхме отдръпване от някои от жилищните проекти, от някои от по-гостоприемните и луксозни проекти и отстъпление към същината", описва промяната в профила на бъдещите поръчки главният изпълнителен директор Бишой Азми пред The National.

Под "същина" той разбира проекти на първокласни или доказани места, подкрепени от силни спонсори, съществуваща инфраструктура и ясно търсене - активи с по-ниски рискове при изпълнение и по-предвидима доходност.

Инфраструктурата като двигател

Спасителната лодка за сектора в този момент са правителствените инвестиции в инфраструктура. ОАЕ са обявили серия от мащабни проекти в енергетиката, водоснабдяването, транспорта и градското развитие, които действат като фактор за доверие в момент, когато частните предприемачи и кредиторите стават по-селективни.

Миналия месец Абу Даби стартира публично-частни партньорски проекти на стойност около 15 милиарда долара за развитие на транспортния и инфраструктурния сектор - 24 проекта, пуснати на пазара съвместно от Инвестиционния офис на Абу Даби и Центъра за проекти и инфраструктура.

Едновременно с това Министерството на енергетиката и инфраструктурата стартира програма за намаляване на потреблението на енергия и вода в правителствените сгради с начална инвестиция от близо 9 милиона долара, планирана да обхване 360 сгради.

Плановете на правителството включват и други проекти като "златна линия" на метрото на стойност 9,3 милиарда долара, пет договора за модернизиране на канализационната мрежа на обща стойност около 681 милиона долара, разширяване на Dubai Silicon Oasis за 3,5 милиарда долара и мащабен проект за Dubai International Financial Centre за близо 27,2 милиарда долара.

"Виждам как строителната индустрия се променя по отношение на това да не е толкова силно обвързана само с недвижимите имоти и мисля, че това е положителна промяна - тя е по-диверсифицирана индустрия", обяснява Бишой Азми.

Пазарните данни потвърждават картината

Според доклад на консултантската компания Cavendish Maxwell обемът на транзакциите в Дубай се е увеличил с 21% през първото тримесечие и с 3,8% на годишна база през януари и февруари. През март обаче обемите са спаднали с 9,6%, като сегментът на готовите имоти се е свил рязко с 33%.

"Въпреки че първоначално забавянето през март може да изглежда обусловено от геополитически развития, сезонните фактори, включително времето на Рамадан, също са повлияли", предупреждават от компанията и добавят, че следващите месеци ще дадат по-ясна картина за реалното базово търсене.

Инвестициите на правителството и данните за сделките показват, че пазарът на една от най-предпочитаните имотни дестинации не се свива, а се преориентира. Луксозните и спекулативни проекти отстъпват място на инфраструктурата и доказаните активи. За строителния сектор в страната това не е криза, а преструктуриране, което може да го направи по-устойчив в дългосрочен план.