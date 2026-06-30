Индустриален парк "Балкан" в Ловеч вече разполага с новоизградена техническа инфраструктура след инвестиция за над €14 милиона по Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът включва довеждаща и вътрешна инфраструктура, която да подготви терена за нови индустриални инвестиции и разширяване на производствата в региона.

В рамките му са изградени нова пътна мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, газопровод, електроразпределителна мрежа и зарядни станции за електромобили. Индустриалният парк, разположен върху 1305 декара в Северната индустриална зона на Ловеч, вече има установени инвеститори, като се отчита интерес и от нови компании.

Източник: Министерство на икономиката и индустрията

"Такива проекти са сигурна предпоставка България да привлича значими стратегически инвеститори, които да изберат страната ни за започване или разширяване на своите производства", заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов по време на откриването.

Той допълни, че вече е създаден Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет и се работи по над 200 мерки за съкращаване на административните процедури и ускоряване на инвестиционния процес.