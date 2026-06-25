Приключи строителството на новия индустриален парк в Търговище, съобщиха от общината. Площ от над 300 декара вече е оборудвана с модерна инфраструктура и чака първите си инвеститори.

Новата промзона е на територията на знаково за областния град предприятие - заводът за акумулатори "Енергия". Последно той беше собственост на американската EnerSys, която спря производството през пролетта на 2019 г. и освободи около 80 работници.

Новата индустриална зона на Търговище вече се строи

Новата индустриална зона на Търговище вече се строи

Тя ще се появи догодина на мястото на бившия завод "Енергия"

През миналата есен започна трансформацията на района - бяха изградени вътрешна пътна мрежа, ВиК, газопреносна, електрическа и оптична мрежи, нова подстанция за високо и средно напрежение и подстанция, улично осветление.

Има изградена връзка с националната железопътна мрежа, а освен това в Търговище беше направен мащабен ремонт на околовръстния път, който ще спомогне за по-добра свързаност на индустриалния парк с АМ "Хемус".

Снимка 768383

Източник: Община Търговище

Обособени са 17 инвестиционни парцела, като в четири от тях вече има и промишлени халета, които са готови за незабавно ползване. Димитър Въртигов от "Индустриална зона Търговище" АД посочи пред журналисти, че вече има сериозен инвеститорски интерес, включително - от чуждестранни компании.

Какви производства ще се настанят в новия индустриален парк на Търговище

Какви производства ще се настанят в новия индустриален парк на Търговище

Проектът е за над 34 млн. лева и новата зона трябва да стане факт до края на 2026 г.

Постъпилите до момента запитвания са от производители на индустриални проводници, трафопостове и електроразпределително оборудване, литиево-йонни батерии и други.

Проектът, който беше реализиран за само 11 месеца, е на стойност близо 18 милиона евро, от които почти 14 милиона евро са безвъзмездно финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

"Приключваме труден проект, който трябваше да бъде изпълнен в много кратки срокове. Надявам се след време да напълним тази зона с инвеститори и хора, които искат да работят", коментира кметът д-р Дарин Димитров.