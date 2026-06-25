Приключи строителството на новия индустриален парк в Търговище, съобщиха от общината. Площ от над 300 декара вече е оборудвана с модерна инфраструктура и чака първите си инвеститори.

Новата промзона е на територията на знаково за областния град предприятие - заводът за акумулатори "Енергия". Последно той беше собственост на американската EnerSys, която спря производството през пролетта на 2019 г. и освободи около 80 работници.

През миналата есен започна трансформацията на района - бяха изградени вътрешна пътна мрежа, ВиК, газопреносна, електрическа и оптична мрежи, нова подстанция за високо и средно напрежение и подстанция, улично осветление.

Има изградена връзка с националната железопътна мрежа, а освен това в Търговище беше направен мащабен ремонт на околовръстния път, който ще спомогне за по-добра свързаност на индустриалния парк с АМ "Хемус".

Източник: Община Търговище

Обособени са 17 инвестиционни парцела, като в четири от тях вече има и промишлени халета, които са готови за незабавно ползване. Димитър Въртигов от "Индустриална зона Търговище" АД посочи пред журналисти, че вече има сериозен инвеститорски интерес, включително - от чуждестранни компании.

Постъпилите до момента запитвания са от производители на индустриални проводници, трафопостове и електроразпределително оборудване, литиево-йонни батерии и други.

Проектът, който беше реализиран за само 11 месеца, е на стойност близо 18 милиона евро, от които почти 14 милиона евро са безвъзмездно финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост.

"Приключваме труден проект, който трябваше да бъде изпълнен в много кратки срокове. Надявам се след време да напълним тази зона с инвеститори и хора, които искат да работят", коментира кметът д-р Дарин Димитров.