Оказва се, че докато Вашингтон и Пекин водят явна технологична студена война, най-големите американски компании тайно са преминали на китайски изкуствен интелект. Причината? Изключително евтин и бърз е.

В последно време именно изкуственият интелект е основна битка за двете държави в съревнованието за надмощие на пазара.

"Нарастващото използване на китайски модели с изкуствен интелект от американските компании поражда сериозни опасения", заявява говорител на Държавния департамент пред CNBC.

Според властите моделите могат да бъдат използвани за пропагандиране на китайската идеология, но и да се доберат до чувствителни данни.

Бизнесът харесва китайския AI

Тонът между двете сили се изостри през април, когато администрацията на Доналд Тръмп обвини Пекин в провеждането на "кампании в индустриален мащаб" за кражба на американски AI технологии и се закани да търси съдебна отговорност.

Първа стъпка в разследването от американските власти беше изпращане на писма до Cursor и Airbnb относно "използването или излагането на рискове" чрез изкуствен интелект, разработен в Китай.

AI платформата Cursor за писане на код пусна своя модел Composer 2. За него независими разработчици разкриха, че е изграден върху китайския модел Kimi на пекинската компания Moonshot AI.

Money.bg вече писа, че Cursor беше придобита от SpaceX за 60 милиарда долара. Тези дни се очаква дори да излезе първият AI модел на двете компании.

Airbnb попадна под прицел след като нейният главен изпълнителен директор Брайън Чески публично похвали и призна, че за отдела им за обслужване на клиенти разчитат на китайския отворен модел Qwen, разработен от Alibaba.

Ответна реакция

Китай обаче не остана длъжен. Страната обмисля пълна забрана за достъп на чуждестранни компании до най-напредналите китайски модели за изкуствен интелект, според "Ройтерс".

Министерство на индустрията и информационните технологии започна да подготвя регулаторна рамка за ограничаване на експорта на технологии .

Освен това властите в Пекин са провели срещи с Alibaba, ByteDance и Z.ai. Обсъжда се въвеждането на тристепенна система за контрол на достъпа от чужбина.

Припомняме, че китайският DeepSeek покори пазара, когато пусна модели с отворен код, които са до 95% по-евтини за поддръжка от тези на OpenAI.

Днес Китай предупреди за "задни вратички" за сигурността, засягащи компании, които използват инструмента за изкуствен интелект Claude Code на базираната в САЩ компания Anthropic, пише CNBC.

Много китайски граждани са намерили начини да използват американски инструменти за изкуствен интелект, дори и след ограниченият достъп.

Стана ясно, че много китайски компании използват Claude Code за работата си. Alibaba вече нареди на служителите си да спрат да използват инструментите на Anthropic, считано от 10 юли.

Европа между чука и наковалнята

На 1-ви август 2024 г. Брюксел задейства Законодателен акт за изкуствения интелект (AI Act).

През 2025 г. влязоха в сила забраните за системи с "неприемлив риск". А след това и регулации върху моделите с общо предназначение. ChatGPT, Qwen и други модели станаха обект на изисквания за прозрачност и авторско право.

В тази сага Старият континент се оказа в ролята на заложник, който се опитва да балансира. От една страна, Вашингтон оказва сериозен натиск върху ЕС да издигне дигитална стена и да блокира китайските платформи от съображения за сигурност.

От друга страна обаче, за европейските стартъпи това би било икономическо самоубийство. За да оцелеят и да създават иновации, малките фирми в Европа масово започнаха да внедряват китайски модели с отворен код.